Horoscope Numerology 3 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 3 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Numerology 3 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 3 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 3 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 3 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 3 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 3 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 3 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज के दिन आपका वित्त और स्वास्थ्य दोनों ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च पर फोकस करें। आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। पेशेवर चुनौतियों का आप पर असर नहीं पड़ेगा।

मूलांक 2- आज के दिन पॉजिटिव विचार रखना और अपनी स्किल्स पर भरोसा करना आपके के लिए महत्वपूर्ण होगा। खुशहाली भरा दिन रहने वाला है। समझदारी के साथ समृद्धि को संभालें। प्रेम जीवन को रोमांटिक बनाने और उत्पादक पेशेवर जीवन के लिए बैलेंस जरूरी है।

मूलांक 3- आज के दिन वित्तीय समृद्धि आपको हेल्प करेगी। हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कत नहीं सताएगी। दिन कई सरप्राइज लाएगा। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि कई अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस रखें।

मूलांक 4- आज के दिन आर्थिक रूप से आज आप भाग्यशाली रहेंगे। आज थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। रिस्क आपको डराते नहीं हैं। प्रेम संबंधी सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। आज अपनी पेशेवर उत्पादकता पर अधिक फोकस करें।

मूलांक 5- आज के दिन हर अवसर का इस्तेमाल करें। आपके रोमांटिक रिश्ते में आज थोड़ी बहुत हलचल मच सकती है। उत्पादक प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रेस से बचें। कार्यस्थल पर सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए नए कार्य हाथ में लें।

मूलांक 6- आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरपूर रहेगा। याद रखें, चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। आज आपका पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन सुखी रहेगा। आर्थिक निवेश पर अभी विचार न करें। आप दिन भर स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं से भी परेशान हो सकते हैं।

मूलांक 7- आज के दिन आत्मविश्वास के साथ आज सभी टास्क को पूरा करें। अपनी मैरिड लाइफ को तहस-नहस से बचाने के लिए सोल्यूशन पर फोकस करें न की प्रॉब्लम पर। हेल्थ के मामले में दिन बढ़ियां रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं।

मूलांक 8- आज के दिन प्यार और करियर में अप्रत्याशित अवसर मिल अकते हैं। बदलाव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रचनात्मकता को नए-नए तरीकों से दर्शाने की कोशिश करें। इन परिवर्तनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पॉजिटिव रहें।

मूलांक 9- आज के दिन करियर के मामले में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने वाली है। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें। दिन रोमांटिक रहेगा।

ये भी पढ़ें:कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से इन राशियों को लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Horoscope Ank Rashifal Numerology
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने