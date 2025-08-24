Horoscope Numerology 25 August 2025 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal अंकराशि 25 अगस्त : इन बर्थडेट वालों की चमकेगी किस्मत, दिनभर भाग्य का मिलेगा साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अंकराशि 25 अगस्त : इन बर्थडेट वालों की चमकेगी किस्मत, दिनभर भाग्य का मिलेगा साथ

Numerology Horoscope 25 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 25 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 12:41 PM
Numerology Horoscope 25 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 25 अगस्त का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज आपके सभी फैसले सही साबित होंगे। पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। शॉर्ट-ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

मूलांक 2- मूलांक 2 के जातकों को आज नए अवसर मिलंगे। साथी से अपने इमोशन्स को ईमानदारी से शेयर करें। साथी को ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करें। इससे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। रिलेशनशिप इश्यूज को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करें।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। करियर ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसरों का जाने ना दें। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी। सुख-सुविधाओ में जीवन बिताएंगे। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। पिछले निवेशों से धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज ऑफिस के टास्क में आ रही चुनौतियों को लेकर टीम में डिस्कस करें। इससे आपको सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। बिजनेस में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आज शत्रु एक्टिव रहेंगे, जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है।

मूलांक 6- आज मूलांक 6 वालों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्च की अधिकता से मन परेशान हो सकता है।पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी से अनबन संभव है। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें और सोच-समझकर फैसले लें।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों के लिए आज का दिन वरदान के समान साबित हो सकता है। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ किए गए कार्य सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

मूलांक 8- आज मूलांक 8 के जातक अपनी क्रिएटिविटी और स्किल से नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है। निवेश के सुनहरे अवसर मिलेंगे।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों को आज मिलेजुले अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अच्छे से रिसर्च किए बिना निवेश करने से बचें। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने फेवरेट हॉबी को फॉलों करें। इससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यों की चिंता दूर होगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।