अंकराशि: इन बर्थडेट वालों को 24 अगस्त को मिलेंगे शुभ समाचार, दिनभर मनाएंगे जश्न

Numerology Horoscope 24 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 24 अगस्त का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। किसी पैतृक सम्पत्ति से धनार्जन के साधन बन सकते हैं। मानसिक शान्ति रहेगी। सन्तान सुख में वृद्धि होगी। किसी धार्मिक स्थल के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मन में निराशा एवं असन्तोष हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। कुछ पुराने मित्रों से पुनःसम्पर्क हो सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुके शैक्षिक कार्य पूरे होंगे। आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं।

मूलांक 4- मूलांक 4 वाले आज सावधान रहें। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। बातचीत में संयत रहें। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। इच्छा-विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों को आज मिलेजुले परिणाम मिलेंगे।मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा सुखद रहेगी। पिता के स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें। बातचीत में संयत रहें। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। धन का अभाव हो सकता है।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कारोबार विस्तार के लिए पिता से धन की प्राप्ति‍ हो सकती है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए निवेश कर सकते हैं।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा। शासन सत्ता की सहयोग मिलेगा। लाभ में वृद्धि होगी। खर्च भी बढ़ेंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मन में शांति एवं प्रसन्नता रहेगी।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों को लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।मन में निराशा एवं असन्तोष रहेगा, परन्तु वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। किसी सम्पत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। कारोबार से धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है।

मूलांक 9- मूलांक 9 वाले आज सावधानी से काम करें। धैर्यशीलता बनाए रखने के लिए प्रयास करें। संयत रहें। नौकरी में व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। धन का खर्च सोच-समझकर ही करें। परिवार की समस्याओं से परेशान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा।