अंकराशि: इन बर्थडेट वालों के लिए शुभ रहेगा 23 अगस्त का दिन, नौकरी-व्यापार में करेंगे तरक्की

Numerology Horoscope 23 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 23 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 11:51 AM
Numerology Horoscope 23 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 23 अगस्त का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। आर्थिक रूप से दिन परेशानी भरा हो सकता है। वाणी में मधुरता रखें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य बनाकर रखें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च की अधिकता रह सकती है।

मूलांक 2- आज का दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक रूप से मिलेजुले परिमाण मिलेंगे। वाद-विवाद से दूर रहें। धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा, लेकिन धन खर्च सोच-समझकर ही करें।

मूलांक 3- आज का दिन लाभकारी रहने वाला है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 4- आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी भी तरह का रिस्क न लें। चोट-चपेट लग सकती है। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

मूलांक 5- आज का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है। आर्थिक प्रसन्नता रहेगी। बातचीत में बैलेंस बनाकर रखें। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। लाभ में वृद्धि होगी। किसी मित्र के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं।

मूलांक 6- आज का दिन आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। कारोबार में व्यस्तता रह सकती है। वाणी के प्रभाव से रुके काम बनेंगे। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है।

मूलांक 7- आज का दिन शुभ रहने वाला है। व्यापारियों के कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता की सेहत में सुधार होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी।

मूलांक 8- व्यापार में नई डील मिल सकती हैं। आय के नवीन साधन बन सकते हैं। पुराने सोर्स से भी रुपए-पैसे आएंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ यात्रा के योग हैं।

मूलांक 9- आज भाग्यशाली दिन का निर्माण हो रहा है। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। अपने से बड़े बुजुर्गों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

