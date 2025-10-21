Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Numerology 22 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 22 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 22 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 22 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 22 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Tue, 21 Oct 2025 12:24 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 22 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 22 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के अवसर मिलेंगे और आपकी मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, विशेषकर निवेश या नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, और पुराने मित्र या रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या हल्की थकान से सतर्क रहें।

मूलांक 2- आज संबंधों में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा। मित्रों और सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खासकर किसी विवाद या टकराव से बचने के लिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खर्च‑व्यय पर ध्यान दें।

मूलांक 3- आज आपका दिन रचनात्मक और उत्साही रहेगा। नए आइडिया आएंगे और सामाजिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान से बचें।

मूलांक 4- आज मेहनत का फल आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में सहयोग और सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बड़े निवेश में सतर्क रहें।

मूलांक 5- आज परिवर्तन और नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा के योग हैं और नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

मूलांक 6- आज परिवार और घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। रिश्तों में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 7- आज मानसिक गतिविधियां अधिक रहेंगी। ध्यान और साधना से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। आर्थिक मामलों में संयम रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें।

मूलांक 8- आज आपका कार्य और मेहनत अधिक फलदायक रहेगा। वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख‑शांति बनी रहेगी। लेकिन मानसिक तनाव से बचें।

मूलांक 9- आज दूसरों की मदद करने का दिन है। सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक तनाव न लें।

ये भी पढ़ें:23 अक्टूबर को मनाया जाएगा भाई दूज, जान लें शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Numerology Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने