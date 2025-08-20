अंकराशि: मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त का दिन? डेट ऑफ बर्थ से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 21 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 21 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज के दिन खुद का ख्याल रखें। दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है। सिंगल, कपल्स या हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मामला अपनी लव लाइफ में रोमांस जगाने के लिए आपको डेट पर जाना चाहिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना संभव है। बॉडी को फिट रखें।

मूलांक 2- आज के दिन हेल्दी डाइट का सेवन करें। आज का दिन शुभ माना जा रहा है। पैसों के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें।

मूलांक 3- आज के दिन तनाव कम लें। बाहर का खाना ज्यादा न खाएं। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सिंगल लोगों की मुलाकात अपने क्रश से हो सकती है। आज आपको जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए।

मूलांक 4- आज के दिन अपने रिलेशन को प्यार भरी देखभाल से मजबूत करें। कोई गुड न्यूज मिल सकती है। चाहे व्यापार, सेहत, नौकरी, धन, प्रेम, या हो सेहत, आज कई अवसर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों की जगह बदल सकती है।

मूलांक 5- आज के दिन ऐसे इवेंट्स में भाग लें, जहां आपको समान रुचि वाले लोग मिलें। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छे रहने वाली है। समय रहते आप सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी।

मूलांक 6- आज के दिन वित्तीय बाजारों से जुड़े लोगों के लिए सतर्क रहना और पेशेवरों से सलह लेना बुद्धिमानी होगी। रोमांस के लिए यह सही समय है। कपल्स को लग सकता है कि उनके पास प्यार पाने के अधिक अवसर हैं।

मूलांक 7- आज के दिन कार्यस्थल पर अपने वर्कफ्लो पर फोकस रखें। अपनी संपत्ति की सुरक्षा और अपनी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का एक अच्छा समय है। दिल के मामले में सितारे आपको प्यार और रिश्तों को लेकर अधिक व्यवहारिक बनाते हैं।

मूलांक 8- आज का दिन आपको अपने घर में आराम करने, सुकून पाने और अपनी पहचान को फिर से खोजने और उन संबंधों को मजबूत करने का आग्रह करता है। रचनात्मक और इनोवेटिव बने रहें। तूफानों से न डरें, क्योंकि आपकी स्किल्स आपको मुश्किल हालात से भी बाहर निकाल लेगी।

मूलांक 9- आज के दिन आपको इमोशनल सिचूऐशन का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते बदल सकते हैं और आपको एक नया चैप्टर शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाएं, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और कमिटमेंट सकारात्मक परिणाम लाएगी।