Numerology 2026 Mulank 3: गुरु और सूर्य की कृपा से कैसा रहेगा 3 मूलांक का साल 2026, पढ़ें अंक राशिफल

horoscope numerology 2026 mulank 3: 3 मूलांक के लोग अर्थात जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 दिनांक को हुआ है। उन लोगो के लिए वर्ष 2026 में निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा।

Dec 05, 2025 01:19 pm IST
तीन मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति को माना गया है । बृहस्पति सौम्य तथा शुभ कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सूर्य को बृहस्पति का मित्र ग्रह माना जाता है। ऐसे में वर्ष 2026, 3 मूलांक वाले लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन स्थापित करने वाला है क्योंकि 3 अंक का स्वामी ग्रह बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति को दयालुता, धर्म, शिक्षा, सरलता, संयम, परोपकार, कर्तव्य प्रेमी, धार्मिक क्रियायों आदि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में 3 मूलांक के लोग अर्थात जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 दिनांक को हुआ है। उन लोगो के लिए वर्ष 2026 में निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा।

कैसी रहेगी हेल्थ
स्वास्थ्य एवं मनोबल के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 3 मूलांक के लोग मानसिक स्थिति में प्रबलता महसूस करेंगे। मनोबल में सकारात्मक आएगी। जीवन के संघर्ष में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आपके संस्कारों में सकारात्मक प्रगति होगा । अपने मानसिक बल के आधार पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप अपने आप को सफल महसूस करेंगे। मनः स्थिति में प्रसन्नता महसूस करेंगे। भोग विलासिता के साथ-साथ चारित्रिक बल में भी इस वर्ष वृद्धि होगी। इस वर्ष आपको स्किन एलर्जी, घबराहट, आँखों की समस्या, नसों की समस्या, बुखार, पित्त की समस्या के साथ-साथ मधुमेह, हृदय रोग, सन्निपात जैसे रोग परेशान कर सकते हैं।

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी
सफलता, धन एवं नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 मूलांक के लोगों के लिए यह वर्ष 2026 उत्तम वर्ष के रूप में साबित होगा। क्योंकि वर्ष भर सूर्य का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने के साथ-साथ देव गुरु बृहस्पति का भी साथ प्राप्त होगा। इसलिए सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, धर्म एवं धार्मिक क्षेत्र, अध्यापन क्षेत्र, कानूनी सलाहकार, चिकित्सा कार्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव एवं लाभ, प्रशासनिक सेवा के प्रयासरत लोगों को विशेष सफलता मिलेगी, ऊर्जा क्षेत्र साथ-साथ विदेशी व्यापार के से भी संबंध स्थापित हो सकता है तथा अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। नौकरी में परिवर्तन एवं पदोन्नति की स्थिति भी बन सकती है। धन एवं पद के दृष्टिकोण से यह वर्ष सकारात्मक वर्ष होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति एवं सफलता के लिए यह वर्ष विशेष रूप से फलदायक होगा। गृह एवं वाहन सुख के दृष्टिकोण से तीन मूलांक के लोगों के लिए वर्ष 2026 अति महत्वपूर्ण एवं उपलब्धि कारक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि वाहन सुख में वृद्धि एवं वाहन से लाभ की स्थिति बनेगी। दो पहिया या चार पहिया वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक कार्यो के लिए भी वाहन खरीद सकते है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होता दिखाई देगा। इस वर्ष आवासीय फ्लैट एवं प्लाट खरीद सकते हैं माता के सहयोग सानिध्य एवं आशीर्वाद में वृद्धि के लिए भी वर्ष विशेष रूप से जाना जाएगा। सुख में वृद्धि एवं संसाधनों की प्रति सहज रूप से इस वर्ष हो सकेगी।

कैसा रहेगा करियर
अध्ययन डिग्री एवं संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए 3 मूलांक के लोगों के लिए वर्ष 2026 डिग्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथा नए निर्णय लेने वाला वर्ष साबित हो सकता है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता अच्छी मिलेगी तथा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा । घर से दूर जाकर डिग्री लेने का प्रयास सफल होगा। यदि विदेशी शिक्षा भी लेना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए उपलब्धि कारक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष सफलता प्रदायक हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छुक लोगों को परिश्रम का फल मिल सकता है। संतान पक्ष के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। नव दंपति को संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। संतान की प्रगति से मन इस वर्ष प्रसन्न रहेगा।

कैसी रहेगी लवलाइफ
दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के लिए तीन मूलांक वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 एक उत्तम वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। जीवनसाथी के चुनाव के लिए यह वर्ष बेहद खास एवं चुनौती पूर्ण होने वाला है। वैवाहिक संबंध के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन मधुरता एवं तार्किकता के साथ व्यतीत होगा। यद्यपि की अति तार्किक होने से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस कारण से अपने रहन- सहन, बोल चाल एवं विचारो में संतुलन लाये तथा अन्यत्र संबंधों से बचे रहें। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी पूर्व में चल रहे गतिरोध अवरोध समाप्त होंगे। इस वर्ष किसी से जुड़ाव भी हो सकता है।

उपाय :-भगवान विष्णु की आराधना

शुभ महीना-तीन मूलांक के लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर

अशुभ महीना- अप्रैल, जून, सितंबर, महीने में कार्यों

