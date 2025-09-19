Horoscope Numerology 20 September 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 20 सितंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 12:40 PM
Numerology Horoscope 20 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 20 सितंबर का दिन…

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन शुभ रह सकता है। उत्साह और नई ऊर्जा से भरपूर दिन। कार्यक्षेत्र में नए अवसर और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रचनात्मक योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापार और कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। समस्या अधिक होने पर डॅाक्टर से सलाह ले सकते हैं।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए सकारात्मक दिन रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खानपान का ध्यान रखें। पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं।

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले आज सावधानी से आगे बढ़ें। कार्यक्षेत्र और व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें। वाहन प्रयोग करते समय भी विशेष ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है।

मूलांक 6- मूलांक 6 वाले को आज उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नई योजनाओं को फिलहाल अभी टाल दें। विवादों और जोखिम भरे मामलों से दूर रहें। परिवार में अनबन की संभावना है। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात संभव है। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए मिलाजुला दिन रहेगा। व्यापार में सावधानी बरतें। मानसिक भटकाव से दूर रहें। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस समय निवेश न ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए व्यस्तता से भरा दिन रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू करें। व्यय अधिक हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।