Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 19 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 189 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- ऑफिस या किसी प्रोजेक्ट में आपका नेतृत्व और मेहनत रंग लाएगी। प्यार में सीधे और साफ दिल से बात करें, रिश्ता मजबूत होगा। पैसा सोच-समझकर खर्च या इन्वेस्टमेंट करें। सेहत में हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए आराम भी करें।

मूलांक 2- आज रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखनी होगी। किसी मित्र या पार्टनर से बहस या मतभेद हो सकता है, लेकिन हल जरूर निकलेगा। ऑफिस में टीम वर्क महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी खुशियाँ मिल सकती हैं। सेहत सामान्य रहेगी, हल्का व्यायाम लाभ देगा।

मूलांक 3- आज आपका भाग्य चमकेगा। आर्ट्स, मीडिया, राइटिंग या क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अच्छा परिणाम मिलेगा। प्यार में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। दोस्त और परिवार आपके साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। पैसों में छोटे खर्च पर ध्यान दें।

मूलांक 4- आज मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। ऑफिस या काम के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। परिवार में शांति और संतुलन रहेगा। पैसों में बड़े खर्च सोच-समझकर करें। सेहत सामान्य रहेगी, हल्का व्यायाम या योग लाभ देगा।

मूलांक 5- आज नया सीखने या यात्रा करने का दिन अच्छा है। बदलाव और एडवेंचर पसंद करेंगे। प्यार में रोमांचक पल आएंगे। ऑफिस में अचानक जिम्मेदारी या नई चुनौती मिल सकती है। पैसों में थोड़ी सावधानी रखें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

मूलांक 6- आज परिवार और दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा। दूसरों की मदद करने से अंदर से संतोष मिलेगा। ऑफिस में मेहनत की कद्र होगी और सहकर्मी खुश होंगे। प्यार में देखभाल और विश्वास बनाए रखें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से बचें।

मूलांक 7- आज सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है। पढ़ाई, रिसर्च या गंभीर काम में सफलता मिलेगी। अकेले समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। प्यार में गहरी बातचीत लाभदायक रहेगी। पैसों में सोच-समझकर इन्वेस्टमेंट या खर्च करें। सेहत पर ध्यान दें, हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8- आज आप मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ऑफिस, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा। मेहनत की कद्र होगी। प्यार में विश्वास और समझ बनाए रखें। तनाव से बचें और काम के बीच आराम भी लें। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 9- आज दूसरों की मदद और सेवा में मन लगेगा। क्रिएटिव काम में संतोष मिलेगा। प्यार में रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। ऑफिस या करियर में नई सोच और आइडियाज से सफलता मिलेगी। पैसों में छोटे निवेश या दान अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, खुद को हाइड्रेटेड रखें।