Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Numerology 19 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth kal ka ank rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 19 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 19 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 18 Oct 2025 02:23 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 19 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 189 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- ऑफिस या किसी प्रोजेक्ट में आपका नेतृत्व और मेहनत रंग लाएगी। प्यार में सीधे और साफ दिल से बात करें, रिश्ता मजबूत होगा। पैसा सोच-समझकर खर्च या इन्वेस्टमेंट करें। सेहत में हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए आराम भी करें।

मूलांक 2- आज रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखनी होगी। किसी मित्र या पार्टनर से बहस या मतभेद हो सकता है, लेकिन हल जरूर निकलेगा। ऑफिस में टीम वर्क महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी खुशियाँ मिल सकती हैं। सेहत सामान्य रहेगी, हल्का व्यायाम लाभ देगा।

मूलांक 3- आज आपका भाग्य चमकेगा। आर्ट्स, मीडिया, राइटिंग या क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अच्छा परिणाम मिलेगा। प्यार में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। दोस्त और परिवार आपके साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। पैसों में छोटे खर्च पर ध्यान दें।

मूलांक 4- आज मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। ऑफिस या काम के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। परिवार में शांति और संतुलन रहेगा। पैसों में बड़े खर्च सोच-समझकर करें। सेहत सामान्य रहेगी, हल्का व्यायाम या योग लाभ देगा।

ये भी पढ़ें:छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कल, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और उपा

मूलांक 5- आज नया सीखने या यात्रा करने का दिन अच्छा है। बदलाव और एडवेंचर पसंद करेंगे। प्यार में रोमांचक पल आएंगे। ऑफिस में अचानक जिम्मेदारी या नई चुनौती मिल सकती है। पैसों में थोड़ी सावधानी रखें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

मूलांक 6- आज परिवार और दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा। दूसरों की मदद करने से अंदर से संतोष मिलेगा। ऑफिस में मेहनत की कद्र होगी और सहकर्मी खुश होंगे। प्यार में देखभाल और विश्वास बनाए रखें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से बचें।

मूलांक 7- आज सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है। पढ़ाई, रिसर्च या गंभीर काम में सफलता मिलेगी। अकेले समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। प्यार में गहरी बातचीत लाभदायक रहेगी। पैसों में सोच-समझकर इन्वेस्टमेंट या खर्च करें। सेहत पर ध्यान दें, हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8- आज आप मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ऑफिस, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा। मेहनत की कद्र होगी। प्यार में विश्वास और समझ बनाए रखें। तनाव से बचें और काम के बीच आराम भी लें। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 9- आज दूसरों की मदद और सेवा में मन लगेगा। क्रिएटिव काम में संतोष मिलेगा। प्यार में रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। ऑफिस या करियर में नई सोच और आइडियाज से सफलता मिलेगी। पैसों में छोटे निवेश या दान अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, खुद को हाइड्रेटेड रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Number Numerology Ank Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने