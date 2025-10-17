Hindustan Hindi News
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 18 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 18 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Fri, 17 Oct 2025 03:42 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 18 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 18 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। काम में नए मौके मिल सकते हैं और आपके आइडिया दूसरों को पसंद आएंगे। प्यार के मामले में हल्की नयापन आएगी। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस खर्चों पर ध्यान दें। सेहत भी सामान्य रहेगी, हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद होगी।

मूलांक 2- आज अपने रिश्तों में समझदारी दिखाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, लेकिन सोच-समझकर ही निकलें। काम में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से सब संभल जाएगा।

मूलांक 3- आज आपका क्रिएटिव और सोचने का तरीका बढ़िया रहेगा। लोगों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग में फायदा होगा। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्यार के मामले में हल्की रोमांटिक स्थिति बन सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, आराम और नींद लें।

मूलांक 4- काम में स्थिरता रहेगी और मेहनत का फल मिलेगा। पैसे के मामले में जल्दबाजी न करें। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें, खासकर खान-पान और हल्की एक्सरसाइज करें।

मूलांक 5- आज बदलाव और नए मौके मिल सकते हैं। प्यार और दोस्ती में छोटी-छोटी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। यात्रा के योग हैं। पैसों का हिसाब संतुलित रखें।

मूलांक 6- आज आप दूसरों की मदद करेंगे और लोगों का साथ मिलेगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में हल्की नाराजगी हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक होगा। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 7- आज मानसिक शांति और ध्यान पर ध्यान दें। काम में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। पढ़ाई या ध्यान-योग में फायदा मिलेगा। प्यार में समझदारी दिखाएं। सेहत में हल्की थकान हो सकती है।

मूलांक 8- आज पैसों के मामले में लाभ होंगे। काम या बिजनेस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्यार और परिवार में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, हल्की एक्सरसाइज करें।

मूलांक 9- आज आप भावनाओं में मजबूत रहेंगे। रिश्तों में मिठास रहेगी। पुराने काम या निवेश से फायदा मिलेगा। प्यार में रोमांस और समझदारी बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। आराम और सही खान-पान जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

