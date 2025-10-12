Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Numerology 13 October 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth

Numerology, अंक राशिफल: 13 अक्टूबर को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

Horoscope Numerology 13 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 01:26 PM
Horoscope Numerology 13 October 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 13 अक्टूबर को सोमवार का दिन है। इस दिन मूलांक 5 वालों का दिन स्पेशल रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा-

13 अक्टूबर को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1

आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। किसी भी तरह की बहस से दूरी बनाएं। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर है। आज अपना फेवरेट फूड ट्राई करें। एनर्जी से भरपूर दिन इंतजार कर रहा है, जो रचनात्मकता से भरपूर है।

मूलांक-2

आज का दिन आपके लिए दिलचस्प रहने वाला है। थोड़ा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। काम के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ सकती है। कुछ लोगों को अपने बॉस की फटकार भी झेलनी पड़ेगी।

मूलांक-3

आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव रहने वाला है। मुश्किलें आती-जाती रहती हैं। पैसों का आगमन तो होगा ही लेकिन आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। लव के मामले में सितारे आपके साथ हैं।

मूलांक-4

आज का दिन आपके लिए बदलावों भरा रहने वाला है। अपने विचारों और इरादों को क्लियर करें। सेल्फ-लव पर फोकस करने वाला दिन है। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर न लें।

मूलांक-5

आज का दिन आपके लिए स्पेशल रहने वाला है। अवसरों को खुले दिल से अपनाना जरूरी है। आज का दिन रिलेशन में बैलेंस खोजने पर फोकस करता है। गलतफहमी के चलते अन-बन हो सकती है।

मूलांक-6

आज का दिन आपके लिए एनर्जेटिक रहने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्रों में काम के साथ इच्छाओं को बैलेंस करने की चुनौती महसूस हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर है, जो विकास को बढ़ावा देती है।

मूलांक-7

आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इमोशनल और प्रोफेशनल चुनौतियों से निपटने के लिए अलर्ट रहना आवश्यक है। आज के ग्रहों की स्थिति विकास को बढ़ावा देता है।

मूलांक-8

आज का दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। नए अवसर खुद ही आपके सामने आएंगे, जिससे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। परिवर्तन को स्वीकार करें। दिन विकास के अवसरों की ओर इशारा कर रहा है।

मूलांक-9

आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। नई चुनौतियों को खुली बांहों के साथ स्वीकार करें। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला क्रिएटिव दिन आपका इंतजार कर रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

