अंकराशि: 11 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 11 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 11 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। परिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा से आप परिपूर्ण रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। व्यय की अधिकता रहेगी। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें।

मूलांक 2- कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल कम ही रहेगा। व्यय की अधिकता रहेगा। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। माता का साथ मिलेगा। कला में रुचि बढ़ेगी। संतान की सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 3- मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। पिता का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। व्यय की अधिकता रहेगी। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। व्यापारिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 4- मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। विवादों की स्थिति से दूर रहें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतें। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 5- व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलन भी बनाए रखें। कारोबार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें।

मूलांक 6- मन अशांत हो सकता है। संयत रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है।नई परेशानियां सामने आ सकती हैं। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। जोखिमभरे मामलों में निर्णय फिलहाल टाल दें। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे। विरोधियों से सावधान रहें।

मूलांक 7- व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। व्यय की अधिकता रहेगी। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। व्यापारिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। अटके हुए कार्य बन सकेंगे। प्रयास जारी रखें। जोखिमभरे मामलों में सावधानी बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मूलांक 8- व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। मित्रों से मुलाकात संभव है। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। माता का सान्निध्य मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मूलांक 9- भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। संगीत और कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।