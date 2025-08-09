अंकराशि: 10 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 10 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 10 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 10 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 10 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- मूलांक 1 के लोगों के जीवन में आज सकारात्मक बदलाव होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन आगमन के नए मार्ग बनेंगे। शैक्षिक कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होंगे।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा दिन है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नए कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखें। सोच-समझकर कोई आर्थिक फैसला लें।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए मिलाजुला परिणाम देने वाला दिन रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। आज आप पर कार्यों का दबाव रहेगा। ऑफिस के कार्यों में सावधानी बरतें। इससे आप सभी परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकेंगे। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है।

मूलांक 4- मूलांक 4 के लोगों को तरक्की के नए मौकों पर नजर रखना चाहिए। घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। व्यापार में मुनाफा होगा। आमदनी के नए स्त्रोत बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों के लिए शुभ दिन है। नेतृत्व करने की क्षमता बेहतर होगी। करियर में नई उपलब्धि हासिल करेंगे। हर क्षेत्र में दोस्तों के सहयोग से तरक्की करेंगे। अपने काम और बिजनेस पर फोकस करें। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है। भावुक होकर कोई फैसला न लें।

मूलांक 6- मूलांक 6 के लोगों के लिए शुभ दिन है। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। व्यापार में बढ़ोत्तरी के नए मौके मिलेंगे। अपरिचित लोगो से दूरी बनाएं। ऑफिस में कार्यों का दबाव न लें। तरक्की के नए मौकों का भरपूर लाभ उठाएं।

मूलांक 7- आज मूलांक 7 वालों को सभी कार्य के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रियजन के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ेगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में अपार सफलता मिलेगी। प्रियजन से मुलाकात संभव है। आज कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर लें। सभी से अच्छे रिश्ते बनाकर रखें।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए शानदार दिन है। आपको फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हर क्षेत्र में तरक्की के मौके मिलेंगे। करियर में कामयाबी हासिल करेंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। नए चीजों को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी बढ़ेगी।