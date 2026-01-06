Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope new year 2026 panchgrahi yog these zodiac get success rashifal
नए साल 2026 में पंचग्रही योग के कारण ये राशियां पाएंगी सफलता, मिलेगा भाग्य का साथ

नए साल 2026 में पंचग्रही योग के कारण ये राशियां पाएंगी सफलता, मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप:

नव वर्ष 2026 का प्रारंभ गोचर में धनु राशि में चार ग्रहों- सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति, यह पंचग्रही योग के समान परिणाम देगा। ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा पंचग्रही योग से राशियों का राशिफल 

Jan 06, 2026 08:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नव वर्ष 2026 का प्रारंभ गोचर में धनु राशि में चार ग्रहों- सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति और इनसेे सप्तम स्थान में मिथुन के वक्री गुरु का इनसे दृष्टि संबंध हो चुका है। यह पंचग्रही योग के समान परिणाम देगा। ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रही योग को महत्वपूर्ण माना गया है। इस योग में मंगल, बुध एवं शुक्र अस्त और गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। नव वर्ष का प्रारंभ पंचग्रही योग में होने पर बारह राशियों पर इसके क्या प्रभाव होंगे?इस साल जनवरी में मकर राशि में अधिकतर ग्रह होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष: आर्थिक लाभ होने केयोग। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। लाभकारी परिवर्तन। तरक्की के अवसर बनेंगे। वृष: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त प्रभार मिलने के योग। नए कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। मिथुन: कुछ नए संबंध-संपर्क बन सकते हैं। छात्रों को विशेष सफलता। संतान संबंधी मांगलिक कार्य। कर्क: आय के साथ खर्च की अधिकता हो सकती है। अतिरिक्त प्रयास से लाभ मिल सकता है।सिंह: घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति होने के योग हैं। कुछ कार्यों में आधी-अधूरी सफलता मिल सकती है।

कन्या: चल संपत्ति की खरीदारी आज कर सकते है। परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। तुला: घर एवं कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्ति हो सकती है। तरक्की के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। अधिकांश रुके काम बनेंगे। वृश्चिक: परिवार एवं कार्य स्थल में सुखद स्थिति। भौतिक सुख-सामग्री एवं चल संपत्ति बढ़ेगी। आर्थिक लाभ।धनु: वैवाहिक जीवन में मधुरता पहेगी। अचानक परिवर्तन के योग बन सकते हैं। विवादित मामलों में सफलता मिल सकती है। विरोधी पर भारी पड़ेंगे। मकर: अचानक धन प्राप्ति एवं हानि हो सकती है। थोड़ी स्वास्थ्य समस्या होने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है। कुंभ: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। तरक्की होने के योग। घर में मांगलिक कार्य होंगे। मीन: चल-अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति होगी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
budh Gochar Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने