Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Moon Transit Mars Rashifal Jupiter Chandra Gochar 20-22 December 2025 fortunes of these 6 zodiacs will shine
20 से 22 दिसंबर तक इन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य, चंद्र, मंगल, गुरु की चाल देगी लाभ

20 से 22 दिसंबर तक इन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य, चंद्र, मंगल, गुरु की चाल देगी लाभ

संक्षेप:

Horoscope Moon Transit Mars Rashifal Jupiter Chandra Gochar 20-22 December 2025: आने वाली 20, 21, 22 तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों में दो बड़े योग बनने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है।  

Dec 17, 2025 11:49 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Moon Transit Mars Rashifal Jupiter: ज्योतिष शास्त्र में समय-समय कई ग्रहों का गोचर एक साथ होता है। कई बार ग्रह आपस में युति बनाकर शुभ और अशुभ योग का निर्माण भी करते हैं। ग्रहों के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर भी देखने को मिलता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, आने वाली 20, 21, 22 तारीख ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों में दो बड़े योग बनने जा रहे हैं। 19 दिसंबर की रात में चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्र के गोचर करते ही मंगल के साथ युति बनेगी, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। वहीं, गुरु मिथुन राशि में विराजमान हैं, जिनकी दृष्टि चंद्र देव पर पड़ेगी। इससे गजकेसरी योग भी बनेगा। ये दोनों योग से 6 राशियों को लाभ हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

20 से 22 दिसंबर तक इन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य, चंद्र, मंगल, गुरु की चाल देगी लाभ

मेष राशि

20 से 22 दिसंबर तक के समय में मेष राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार के संग संबंध भी मजबूत रहेंगे।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का समय लाभकारी माना जा रहा है। व्यापार या कारोबार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आय के नए मार्ग भी खुलेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:12 महीने बाद शनि की मकर राशि में बुध गोचर, शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम
ये भी पढ़ें:20 दिसंबर से गुरु की राशि में बुध-शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का समय अच्छा माना जा रहा है। इस राशि के लोगों को व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। फालतू का खर्च करने से बचें।

मिथुन राशि

20 से 22 दिसंबर तक का समय मिथुन राशि के लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। इस दिन परिवार के सदस्यों संग आपके संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य बेहतर नजर आ रहा है साथ ही कारोबार में भी उन्नति और मान सम्मान बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पौष अमावस्या को करें इनमें से कोई भी 1 उपाय
ये भी पढ़ें:19 दिसंबर को पौष अमावस्या पर उत्तम मुहूर्त में करें स्नान, दान, पूजा, जानें उपाय

मीन राशि

मीन राशि के लोगों के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का समय खास रहने वाला है। व्यापार में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही धन लाभ होने के भी अवसर नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 18 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?

कुंभ राशि

20 से 22 दिसंबर तक के समय में कुंभ राशि के लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपका दिन अच्छा रहेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। साथ ही जीवनसाथी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Horoscope Rashifal Mangal gochar अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने