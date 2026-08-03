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मिथुन राशि पर मंगल गोचर और सूर्य ग्रहण का डबल असर रहेगा अगस्त में, क्या होगा असर?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Mithun Rashi Surya grahan: मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना खास रहने वाला है। एक तो शुरू में ही मंगल इस राशि में आ गएहैं, अब अमावस्या पर सूर्य ग्रहणका असर भी आप पर होगा।

मिथुन राशि सूर्य ग्रहण और मंगल गोचर का असर
मिथुन राशि सूर्य ग्रहण और मंगल गोचर का असर

Mithun Rashifal, Surya grahan horoscope: सूर्य ग्रहण इस साल लगने जा रहा है। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहणलगेगा। ऐसे में सभी राशियों पर इस ग्रहण का असर होगा, लेकिन मिथुन राशि के लिए चीजें काफी बदलेंगी। ऐसा इसलिए है कि इस साल मिथुन राशि में कई ग्रह अगस्त में आएंगे। और जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस समय कई ग्रहों की उपस्थिति इस राशि में होंगी। ऐसे में इस राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या असर रहेगा और इससे किन राशियों को लाभ होगा। इसके बारे में आप जान सकते हैं। आपको बता दें कि मिथुन राशि में मंगल का गोचर हो गया है। इस राशि में मंगल के आने और सूर्य ग्रहण दोनों का असर होगा। इस प्रकार ग्रहण और मंगल गोचर दोनों का असर मिथुन राशि पर देखने को मिलेगा। इस बारे में आइए जानते हैं।

मंगल का क्या असर

मंगल आपकी राशि में आएंगे तो आपको हर काम में जल्दबाजी करवाएंगे। आपके लिए ग्रहण शुभ है। अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेगें। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इससे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन मंगल के कारण आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी फैसलों को अच्छे से लेना है। सोचसमझकर आगे बढ़ना है तभी आप आगे तक अपनी तरक्की को बचा पाएंगे। इसलिए इस दौरान क्या करें, यहां पढ़ें

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ग्रहणका क्या असर होगा?

मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना खास रहने वाला है। एक तो शुरू में ही मंगल इस राशि में आ गएहैं, अब अमावस्या पर सूर्य ग्रहणका असर भी आप पर होगा। ऑफिस में हो सकता है कि आपके लिए आपकी मेहनत को आंका जाए और पहचाना जाए। इस दौरान अच्छा असर यह होगा कि आपके सीनियर्स से आप पहले से और अच्छे से जुड़ेंगे और पॉजिटिव हो पाएंगे। आपको एक खास कर्मचारी के तौर पर गिना जाएगा।

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अपने स्किल्स को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपकी तारीफ होगी। इस दौरान आपको बस एक काम करना है, किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ी नहीं दिखानी है। हिम्मत दिखाएं, रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटिड तरीके से, अच्छे से सोचसमझकर कि आप पर इसका लंबे समय तक क्या असर होगा। इस तरह आप काम करेंगे तो आप पर ग्रहण और मंगल गोचर का शुभ प्रभाव होगा और आप आगे बढ़ेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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