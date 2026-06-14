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कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश बदलेगा भाग्य

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, पद और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। इस बार सूर्य का गोचर कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश बदलेगा भाग्य

Surya Gochar, Sun Transit : 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, पद और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। इस बार सूर्य का गोचर कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।

आइए जानते हैं, सूर्य गोचर से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

मेष राशि

सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में कामकाज बढ़ सकता है। मेष राशि वालों के अच्छे दिन 15 जून से शुरू हो सकते हैं। अगर कोई काम काफी समय से अटका हुआ है तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशि

सूर्य का गोचर मिथुन राशि में ही हो रहा है। ऐसे में इसका असर इस राशि के लोगों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है। काम के सिलसिले में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को नौकरी या करियर से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य गोचर बेहद ही शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय पैसों के मामले में अच्छा रह सकता है। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने कामों का फायदा भी मिलने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय पहले से बेहतर रह सकता है।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। निजी जीवन में भी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है।

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क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। रविवार को गुड़ या गेहूं का दान भी किया जा सकता है। कई लोग इस दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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