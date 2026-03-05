Venus Transit In Aries: 26 मार्च को मेष राशि में आएंगे शुक्र, इन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के संकेत
Venus Transit In Aries: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। आइए जानते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर हाल….
Venus Transit In Aries: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। मीन इनकी उच्च राशि मानी जाती है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हों तो व्यक्ति को सुख-सुविधाओं के साथ धन-लाभ भी प्राप्त होता है।
26 मार्च को शुक्र करेंगे मेष राशि में प्रवेश- ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह गोचर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ सकता है।
मेष राशि- शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई दे सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। निजी जीवन में भी रिश्तों में मधुरता आ सकती है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ा संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। हालांकि विदेश से जुड़े काम या यात्राओं में लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में शांति बनाए रखने की कोशिश करें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी से चलने वाला हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें। हालांकि रिश्तों में सुधार के अवसर मिल सकते हैं।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर रिश्तों के मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से व्यस्त रहने वाला हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। नियमित दिनचर्या अपनाने से फायदा मिल सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। रचनात्मक कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह गोचर घर-परिवार से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर संचार और संपर्क बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान नई जान-पहचान बन सकती है, जो भविष्य में लाभ दे सकती है। छोटे-छोटे प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक मामलों में सुधार ला सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ संबंध मधुर बने रह सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
