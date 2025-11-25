Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशि में बुध के प्रवेश से इन राशियों को होगा लाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 05:57 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, निर्णय, व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। आइए जानते हैं, बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा भाग्योदय-

मिथुन राशि- बुध आपकी ही राशि का स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास शुभ रहेगा। रुकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी, नौकरी–व्यापार में तेजी आएगी और संवाद कौशल मजबूत होगा। इंटरव्यू, परीक्षा या कागजी काम में सफलता के संकेत हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को बुद्धि और तर्क का पूरा साथ मिलेगा। निवेश, दस्तावेज और बिजनेस डील में फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बात सुनी जाएगी और प्रमोशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।

वृश्चिक राशि- गोचर आपकी ही राशि में ही हो रहा है इसलिए यह समय जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, पुराने काम पूरे होंगे और व्यक्तिगत फैसलों में मजबूती आएगी। रिश्तों में गहराई व समझ बढ़ेगी।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह गोचर सामाजिक पहचान और कार्यक्षेत्र में मजबूत स्थिति देता है। नई साझेदारी, नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम शुरू करने का सही समय है। आय के नए साधन भी बन सकते हैं।

मीन राशि- भाग्य मजबूत रहेगा और सौभाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े काम, पढ़ाई, यात्रा और बड़े फैसले लाभ देंगे। आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर रुचि बढ़ेगी, जिससे मन शांत रहेगा और निर्णय बेहतर होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
