दिवाली के बाद बुध गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, होगा लाभ ही लाभ

बुध ग्रह को ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, गणित, व्यापार, संचार का कारक ग्रह माना जाता है। जब बुध ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है, तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, संवाद क्षमता बढ़ती है और जीवन में नई दिशा मिलती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:58 PM
दिवाली के बाद बुध गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, होगा लाभ ही लाभ

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का विशेष स्थान प्राप्त है। बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, गणित, व्यापार, संचार और रिश्तों का कारक ग्रह माना जाता है। जब बुध ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है, तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, संवाद क्षमता बढ़ती है और जीवन में नई दिशा मिलती है। दिवाली के बाद 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में बुध का गोचर संतुलन, सामंजस्य और समझदारी की ऊर्जा लेकर आएगा। यह समय कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए यह गोचर नए अवसर, तरक्की, और आर्थिक लाभ लेकर आएगा, जबकि कुछ के लिए सीखने और निर्णय लेने का सुनहरा समय साबित होगा। आइए जानते हैं, बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि- बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके संबंधों और साझेदारी के क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएगा। जो लोग किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए समय फायदेमंद रहेगा। दांपत्य जीवन में भी समझ और संवाद बेहतर होगा। पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। कामकाज में नई डील या कांट्रैक्ट मिलने के योग हैं।

मिथुन राशि- आपके लिए यह गोचर बेहद शुभ है क्योंकि बुध आपका स्वामी ग्रह है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा, और रचनात्मक सोच से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। स्टूडेंट्स और मीडिया, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता या नई शुरुआत के संकेत हैं।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

कन्या राशि- बुध ग्रह आपकी ही राशि का स्वामी है, इसलिए इसका वृश्चिक राशि में जाना आपको आर्थिक मजबूती और आत्मसंतोष देगा। निवेश से फायदा होगा। ऑफिस में आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में भी सामंजस्य और मिठास बढ़ेगी।

धनु राशि- वृश्चिक राशि में बुध का गोचर आपके सोशल सर्कल और नेटवर्किंग को मजबूत करेगा। नए संपर्क बनेंगे जो आने वाले समय में फायदेमंद साबित होंगे। ऑनलाइन काम या मीडिया सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह समय सुनहरा रहेगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और कोई पुराना काम पूरा हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
