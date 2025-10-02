Horoscope Mercury Transit In Libra on 3 october budh gochar rashi parivartan tula rashi mein Rashifal कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत

Horoscope Mercury Transit In Libra : 3 अक्टूबर 2025 को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का विशेष महत्व है। इसे राजकुमार ग्रह कहा जाता है और यह बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, गणित, व्यापार, संचार और मित्रता का कारक माना जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 12:19 PM
3 अक्टूबर 2025 को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का विशेष महत्व है। इसे राजकुमार ग्रह कहा जाता है और यह बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, गणित, व्यापार, संचार और मित्रता का कारक माना जाता है। जब यह ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो जीवन में नई समझ, सकारात्मक ऊर्जा, अवसर और सफलता लेकर आता है। तुला राशि में बुध के गोचर से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशि वालों के लिए यह समय शुभ साबित होगा और उन्हें करियर, व्यापार, पढ़ाई और संबंधों में लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध के तुला राशि में प्रवेश से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए बुध का तुला में प्रवेश विशेष रूप से रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से लाभकारी होगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की गहराई बढ़ेगी। यदि आप व्यापार में साझेदारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने संबंधों को और मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। अविवाहित जातकों के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मोर्चों पर शुभ समाचार मिलेंगे।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में प्रवेश बेहद लाभकारी साबित होगा। चूंकि बुध इस राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए इसका असर और भी सकारात्मक रहेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपकी संवाद क्षमता इतनी प्रभावशाली होगी कि आप दूसरों को अपनी बात से सहमत कराने में सक्षम रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यापार करने वालों के लिए यह समय लाभकारी सौदे कराने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल और सामंजस्य बेहतर रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ है, क्योंकि बुध आपका स्वामी ग्रह है। इस अवधि में आर्थिक रूप से राहत और स्थिरता देखने को मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए धन संबंधी मामले हल हो सकते हैं। व्यापारियों को नए निवेश और मुनाफे के अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप नए प्रोजेक्ट्स को बेझिझक हाथ में ले पाएंगे। पारिवारिक मामलों में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। रिश्तों में समझ बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

तुला राशि- बुध का आपकी ही राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में खास बदलाव लेकर आएगा। इस समय आप अपने काम को लेकर ज्यादा उत्साही रहेंगे और नई योजनाओं की शुरुआत करने का साहस दिखाएंगे। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, जिससे व्यापार और करियर दोनों में फायदा होगा। आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना भी बन रही है। यह समय आपके जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने वाला होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में प्रवेश भाग्यवृद्धि और सफलता का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में करियर से जुड़े नए अवसर सामने आएंगे। शिक्षा, नौकरी और यात्रा से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा या दूर की यात्राओं से भी लाभ होगा। इस दौरान आप मानसिक रूप से संतुलित और तार्किक रहेंगे, जिससे कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से सुलझा पाएंगे। सामाजिक कार्यों और मित्र मंडली में आपका रुतबा बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह समय आपकी तरक्की का संकेत दे रहा है।

