Horoscope Mercury Transit in Leo Rashifal Lucky Zodiac Signs Budh rashi parivartan in singh rashi 14 सितंबर तक इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय, सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे बुध, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Mercury Transit in Leo Rashifal Lucky Zodiac Signs Budh rashi parivartan in singh rashi

14 सितंबर तक इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय, सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे बुध

Budh Gochar: बुध इस समय सूर्य की सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध के सिंह राशि में आने से कुछ भाग्यशाली राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें सिंह राशि में बुध रहेंगे किन राशियों को अच्छे परिणाम देंगे।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
14 सितंबर तक इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय, सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे बुध

Budh Gochar Singh Rashi Mein: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। बुध बुद्धि, तर्क व संवाद आदि के कारक माने गए हैं। बुध 30 अगस्त को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध व सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। बुध सिंह राशि में 14 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। बुध के सिंह राशि में आने से तीन भाग्यशाली राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस अवधि में बुध कृपा से इन राशि वालों को वित्त, करियर व व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। जानें बुध गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध गोचर शुभ रहने वाला है। इस अवधि में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। रिश्तों में सुधार होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से यह गोचर लाभकारी रहने वाला है। धन आगमन होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का सिंह राशि परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस अवधि में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कारोबारियों को मुनाफा होगा। भाग्य का साथ मिलने से किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा के लिहाज से यह समय अनुकूल रहने वाला है। नौकरी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। सिंगल जातकों को लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापारियों को किसी महत्वपूर्ण डील से आर्थिक लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी रुपए-पैसे आएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल
budh Gochar Mercury Transit
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने