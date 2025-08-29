कल से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, सिंह राशि में बुध का प्रवेश रहेगा शुभ

Mercury Transit Budh Gochar : 30 अगस्त यानी कल बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

Mercury Transit In Leo, Budh Gochar Singh Rashi Mein : ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। 30 अगस्त यानी कल बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध गोचर से किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय-

वृषभ राशि : बुध का सिंह राशि में प्रवेश से आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों को बेहद शुभ प्राप्त होंगे। अध्यात्म में मन बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। नई जॉब का ऑफर मिलेगा। करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। सुखद समय व्यतीत होगा।

सिंह राशि : बुध का सिंह राशि में प्रवेश आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी किस्मत चमक उठेगी। धन का आवक बढ़ेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आनंददायक जीवन गुजारेंगे।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का सिंह राशि में प्रवेश शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आर्थिक मामलों में यह समय बेहद लकी रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। पराक्रम रंग लाएगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए साधनों से धन लाभ होगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की करेंगे। सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे।