Horoscope Mercury Transit In Leo Budh Gochar Rashi Parivartan Singh Rashi Mein Rashifal 30 अगस्त से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, बुध गोचर से बदलेगा भाग्य
Horoscope Mercury Transit In Leo Budh Gochar Rashi Parivartan Singh Rashi Mein Rashifal

30 अगस्त से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, बुध गोचर से बदलेगा भाग्य

30 अगस्त को बुध देव की चाल बदलने जा रही है। इस दिन बुध देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 11:52 AM
Budh Gochar : 30 अगस्त को बुध देव की चाल बदलने जा रही है। इस दिन बुध देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। आइए जानते हैं, बुध की चाल बदलने से किन राशियों का होगा भाग्यदोय-

मिथुन राशि : बुध गोचर से मिथुन राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। नौकरी-कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। शुभ समय है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

कन्या राशि : कन्या राशि वालों को बुध के राशि परिवर्तन से शुभ फल मिलेंगे। करियर में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी और व्यापार के लिए समय शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का सिंह राशि में प्रवेश बेहद ही शुभ कहा जा सकता है। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आकर्षण के क्रेंद बने रहेंगे। व्यक्तित्व में निखार आएगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी।

धनु राशि : बुध के गोचर से धनु राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नौकरी-कारोबार में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)