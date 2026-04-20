मेष राशि में बुध के प्रवेश से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, खूब होगा धन लाभ
ग्रहों का गोचर समय-समय पर जीवन में बदलाव लाता है। अब अप्रैल 2026 के अंत में बुध ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। बुध मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलचाल, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है, इसलिए इसका असर सीधे काम और कमाई पर दिखता है।
ग्रहों का गोचर समय-समय पर जीवन में बदलाव लाता है। अब अप्रैल 2026 के अंत में बुध ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। बुध मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलचाल, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है, इसलिए इसका असर सीधे काम और कमाई पर दिखता है। इस बार का गोचर कुछ राशियों के लिए खास फायदा देने वाला माना जा रहा है, जबकि कुछ को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।
आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध हैं, इसलिए यह बदलाव आपके लिए अच्छा माना जा रहा है। इस दौरान कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। करियर में भी मौके मिल सकते हैं, बस सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी होगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। पढ़ाई और करियर दोनों में फायदा दिख सकता है। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था, तो उसमें भी अब गति आ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं।
धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए यह गोचर मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। काम में जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका असर अब दिखने लगेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और आपकी पहचान मजबूत होगी।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय घर-परिवार के लिहाज से बेहतर रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा और कामकाज में संतुलन बना रहेगा। आप अपने काम और निजी जीवन के बीच बेहतर तालमेल बना पाएंगे।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों के लिए यह गोचर खास तौर पर आर्थिक लाभ देने वाला माना जा रहा है। व्यापार में फायदा हो सकता है और परिवार का साथ भी मिलेगा। नए मौके बन सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।
इन राशियों को रहना होगा सतर्क
मेष राशि- मेष राशि वालों को इस समय स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। छोटी-छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव भी रह सकता है, इसलिए पैसों के मामले में सोच-समझकर चलना जरूरी है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी फैसले को लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।
क्या करें आसान उपाय- इस समय छोटे-छोटे उपाय भी मदद कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि