बुध गोचर 2026: मेष राशि में प्रवेश से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, धन- लाभ के योग और करियर में होगी तरक्की
अप्रैल 2026 के आखिरी दिनों में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। बुध ग्रह अपनी राशि बदलकर मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को दिमाग, बातचीत, निर्णय और व्यापार से जोड़ा जाता है। इसलिए इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिलता है।
अप्रैल 2026 के आखिरी दिनों में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। बुध ग्रह अपनी राशि बदलकर मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को दिमाग, बातचीत, निर्णय और व्यापार से जोड़ा जाता है। इसलिए इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी- खासकर काम और पैसे- पर देखने को मिलता है। हर गोचर की तरह इस बदलाव का असर भी हर राशि पर अलग-अलग होगा। कुछ लोगों के लिए यह समय मौके लेकर आएगा, तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलना होगा।
इन राशियों के लिए बन सकते हैं अच्छे मौके
मिथुन राशि- मिथुन के लिए यह बदलाव थोड़ा राहत देने वाला रह सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं, जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। अगर आप नौकरी या काम में बदलाव सोच रहे हैं, तो सही दिशा मिलने के संकेत हैं। कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं, बस फैसले सोच-समझकर लेने होंगे।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। पढ़ाई, करियर या किसी पुराने प्लान में अब गति दिख सकती है। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे बेहतर होती दिखेगी। मेहनत का असर नजर आने लगेगा।
धनु राशि- धनु राशि के लिए यह समय मेहनत का रिजल्ट देने वाला हो सकता है। जो काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें पहचान मिलने लगेगी। समाज में सम्मान बढ़ सकता है और करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संतुलन लेकर आएगा। घर और काम के बीच तालमेल बेहतर रहेगा। परिवार का माहौल भी पहले से बेहतर हो सकता है। इससे काम करने में मन लगेगा और फैसले भी साफ रहेंगे।
मीन राशि- मीन राशि के लिए यह गोचर आर्थिक तौर पर मददगार साबित हो सकता है। व्यापार या काम में फायदा मिल सकता है। नए मौके बन सकते हैं, जो आगे चलकर स्थिरता देंगे। परिवार का साथ भी इस समय आपके लिए ताकत बनेगा।
इन राशियों को रहना होगा थोड़ा सतर्क
मेष राशि- मेष राशि वालों को इस समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। छोटी-छोटी बातों में तनाव या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बेहतर रहेगा कि खुद पर थोड़ा ध्यान दें और बिना सोचे फैसला न लें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। पैसे को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। इसलिए इस समय बजट बनाकर चलना जरूरी है और बेवजह के खर्च से बचना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है।
क्या करें इस समय?- ऐसे समय में छोटे-छोटे उपाय भी काम आते हैं। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करें और बोलचाल में संयम रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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