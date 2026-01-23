Hindustan Hindi News
बुध का कुंभ राशि में गोचर: इन राशियों को मिलेगा सरप्राइज, बड़े बदलाव के साथ बनेंगे बिगड़े काम

संक्षेप:

Jan 23, 2026 11:46 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mercury Transit In Aquarius: ज्योतिष में बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और इसे बुद्धि, सोचने-समझने की क्षमता, बातचीत, संचार, पढ़ाई, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी और रिश्तों से जोड़कर देखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो बुध हमारी सोच और बोलचाल का ग्रह माना जाता है। 3 फरवरी को बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत में बदलाव देखने को मिलेगा। खास तौर पर कुछ राशियों के लिए यह गोचर सरप्राइज लेकर आएगा और लंबे समय से अटके या बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। बुध के कुंभ राशि में आने से सोच में नयापन आएगा, फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी और करियर, पढ़ाई व व्यापार से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उनके लिए एक तरह से गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं, बुध के कुंभ राशि में गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है…

मेष राशि- बुध का कुंभ राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए नए मौके लेकर आएगा। इस दौरान रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का फायदा मिलेगा। आपकी सोच साफ रहेगी और फैसले समय पर ले पाएंगे, जिससे आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। इस समय करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जो काम लंबे समय से अटके थे, उनमें प्रगति होगी। बातचीत और प्लानिंग के दम पर आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर रिश्तों और पार्टनरशिप में सुधार लेकर आएगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत से मामला सुलझ सकता है। बिजनेस में नई डील या नया ऑफर मिल सकता है। कामकाज में सहयोग बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय क्रिएटिव कामों में सफलता देने वाला रहेगा। कला, मीडिया, लेखन या डिजाइन से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। प्यार और रिश्तों में भी खुलकर बात होगी, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। नए आइडिया से कमाई के रास्ते भी बन सकते हैं।

कुंभ राशि- बुध का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे। करियर, पढ़ाई और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में शानदार नतीजे मिल सकते हैं। इस दौरान लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ देंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
