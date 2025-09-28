Horoscope Mercury Transit Budh Rashifal in Mars constellation 2025 on 28 September these zodiacs will benefit आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में, 6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Mercury Transit Budh Rashifal in Mars constellation 2025 on 28 September these zodiacs will benefit

आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में, 6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ

Horoscope Mercury Transit Budh Rashifal: बुध का शुभ प्रभाव व्यापार व संचार को बेहतर बना सकता है। आज के दिन ग्रहों के राजकुमार अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 11:04 AM
share Share
Follow Us on
आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में, 6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ

Horoscope Mercury Transit Budh Rashifal, आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में: ज्योतिषीय दृष्टि से बुध का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बुध का शुभ प्रभाव व्यापार व संचार को बेहतर बना सकता है। आज के दिन ग्रहों के राजकुमार अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस समय बुध हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में विराजें हैं। पंचांग के अनुसार, रविवार को रात 11:09 मिनट पर बुध चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। बुध का नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मंगल के नक्षत्र में बुध का गोचर होना किन राशियों को फायदा दे सकता है-

6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ

सिंह राशि

आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में होना सिंह राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं।

कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है।

बिजनेस में नई पार्टनरशिप या प्रॉफिट के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 29 सितंबर-5 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

तुला राशि

तुला राशि के लिए आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में होना फायदेमंद साबित हो सकता है।

घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है।

बातचीत से अच्छी डील मिल सकती है।

नए टास्क मिल सकते हैं।

कन्या राशि

आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में होना कन्या राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है।

आय में वृद्धि हो सकती है।

किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।

वाणी में आकर्षण झलकेगा।

सेहत बेहतर होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 28 सितंबर का दिन मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:आज से 10 अक्टूबर तक इन राशियों का भाग्य रौशन, सूर्य गोचर से होगा लाभ
budh Gochar Mercury Transit Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने