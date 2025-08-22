Horoscope Mercury Transit Budh Rashi Parivartan Gochar Singh Rashi Mein Rashifal Future Predictions 30 अगस्त से इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, खूब कमाएंगे धन-दौलत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
30 अगस्त से इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, खूब कमाएंगे धन-दौलत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:30 AM
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर भी पड़ता है। पंचांग के अनुसार, 30 अगस्त 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा। आइए जानते हैं, बुध के सिंह राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि-

बुध के गोचर से मेष राशि वालों को लाभ ही लाभ होगा।

भाग्य का साथ मिलेगा।

बुध गोचर से काम बनने लगेंगे।

कोई नई योजना बनेगी, जो भविष्य में लाभप्रद रहेगी।

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है।

नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं।

सिंह राशि-

बुध के गोचर से भाग्योदय होना तय है।

किसी चिंता से मुक्ति मिल सकती है।

आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकते हैं।

किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

अधिकारियों से संबंध ठीक रहेंगे।

आपकी आर्थिक स्थितिठीक रहेगी।

आप भू-संपत्ति का सौदा कर सकते हैं।

खरीद-बिक्री में आपको लाभ हो सकता है।

कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा।

संपत्ति के व्यापार आदि से लाभ होगा।

यह सफलता का समयहै, जो चाहेंगे वही कार्य पूरा होने के योग हैं।

आपको साझेदार से फायदा होगा।

रोजमर्रा के काम फायदा देने वाले होंगे।

पारिवारिक समस्याओं के समाधान का मौका मिलेगा।

मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है।

आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों को भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से धन लाभ होगा।

नई योजनाएं बनेंगी।

यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है।

अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे।

कारोबार के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है।

किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)