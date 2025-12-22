संक्षेप: Horoscope Mars Transit Mangal Rashifal: मंगल मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ को मिले-जुले परिणाम दे सकता है। मंगल की स्थिति अच्छी होने पर मान-सम्मान व समृद्धि भी बनी रहती है।

Dec 22, 2025 07:55 pm IST

Horoscope Mars Transit Mangal Rashifal: मंगल के गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ता है। जल्द ही ग्रहों के सेनापति मंगल नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस समय मंगल ग्रह मूल नक्षत्र में विराजमान हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 25 दिसंबर के दिन 12:24 पी एम पर पूर्वाषाढा नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा। इस नक्षत्र में मंगल 10 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ को मिले-जुले परिणाम दे सकता है। मंगल की स्थिति अच्छी होने पर मान-सम्मान बढ़ता है साथ में सुख-समृद्धि भी बनी रहती है। मंगल के इस गोचर से कुछ राशियों को लाभ मिलने वाला है। इसलिए आइए जानते हैं मंगल का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

25 दिसंबर से इन 3 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर मिथुन राशि शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है।

जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।

कानूनी मसलों से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

व्यापार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, जिन्हें बखूबी पर कर लेंगे।

स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि वृषभ राशि के लोगों के लिए शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है।

व्यापार में किए गए निवेश से लाभ हो सकता है।

घर में सुख-समृद्धि का माहौल रहेगा।

आर्थिक मामलों पर अपने पार्टनर की राय जरूर लें।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें।

अपनी मां के साथ समय बिताएं।

मकर राशि शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

नौकरी कर रहे लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है।

व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होना संभव है।

लव लाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोक हो सकती है।

आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।