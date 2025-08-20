horoscope mars transit in libra mangal gochar rashi parivartan tula rashi mein rashifal 13 सितंबर को मंगल की चाल में होगा बदलाव, इन राशियों के जीवन में आएगा परिवर्तन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

13 सितंबर को मंगल की चाल में होगा बदलाव, इन राशियों के जीवन में आएगा परिवर्तन

मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में उच्च होता है, जबकि कर्क इसकी नीच राशि है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 03:49 PM
वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा।

बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं।

क्रोध की त्रीवता में कमी आएगी।

परिवार में सुख-शांति रहेगी।

किसी मित्र के सहयोग से कारोबार को गति मिल सकती है।

नए व्‍यापार को लेकर कुछ योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं।

कार्य में सफलता म‍िलेगी।

मिथुन राशि

नौकरी में कार्यक्षेत्र का विस्तार एवं स्थान परिवर्तन की सम्भावना बन रही है।

आय में वृद्धि होगी।

मि‍त्रों के सहयोग से धन प्राप्‍त‍ि के योग बन रहे हैं।

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

नया कार्य शुरू करने के लिए समय उत्तम है।

सिंह राशि

आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे।

शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें।

कारोबार की स्थिति में सुधार होगा।

परिवार में सुख-शान्ति रहेगी।

परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं।

लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा सफल रहेगी।

कन्या राशि

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

धन- लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

पिता के सहयोग से भवन सुख में वृद्धि हो सकती है।

पठन -पाठन में रुचि रहेगी।

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

उच्‍चाध‍िकार‍ियों से मधुर संबंध बनाए रखें। लाभ होगा।

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)