23 सितंबर तक इन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर, मंगल गोचर देगा खूब लाभ

Horoscope Mars Rashifal Mangal Transit: चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। स्वयं के नक्षत्र में मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। देखें, कहीं आप भी तो लकी लिस्ट में शामिल नहीं-

Horoscope Mars Rashifal Mangal Transit: ग्रहों के सेनापति मंगल समय-समय पर चाल में बदलाव करते रहते हैं। मंगल ग्रह का गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय मंगल कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 सितंबर को 08:34 पी एम तक मंगल चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। इस नक्षत्र में मंगल 23 सितंबर तक विराजमान रहने वाले हैं। मंगल की चाल बदलने से कुछ राशियों को पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं मंगल का गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा-

आज मंगल गोचर से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, मिलेगी अच्छी खबर धनु राशि धनु राशि के लिए चित्रा नक्षत्र में मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। करियर और शिक्षा में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। मंगल के गोचर से समय शुभ रहने वाला है।

मेष राशि चित्रा नक्षत्र में मंगल का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए भी शुभ मालूम पड़ रहा है। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक लाभ बनने के योग नजर आ रहे हैं साथ ही रुका हुआ धन भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए चित्रा नक्षत्र में मंगल का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। सूझ-बूझ के साथ करियर के जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।