मंगल गोचर करेगा लाभ ही लाभ, 2 अप्रैल से इन 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी
Horoscope Mars Rashifal Mangal Gochar 2026 : मंगल के मीन राशि में एंटर करने से सूर्य के साथ युति बनेगी। इस युति के निर्माण से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिससे कुछ राशि के जातकों की किस्मत निखर सकती है।
Horoscope Mars Rashifal Mangal Gochar, मंगल मीन गोचर राशिफल : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, जिनकी चाल काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। मंगल का गोचर जब भी होता है मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। जल्द ही मंगल ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अप्रैल 2026 के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल दोपहर में 03 बजकर 37 मिनट पर मीन राशि में एंटर करेंगे। मंगल के मीन राशि में एंटर करने से सूर्य के साथ युति बनेगी। इस युति के निर्माण से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा। मीन राशि में मंगल का गोचर 11 मई की दोपहर तक रहेगा। ऐसे में मंगल के मीन गोचर से कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है। आइए जानते हैं मंगल के गोचर से किन राशियों की किस्मत खिल सकती है-
मंगल गोचर करेगा लाभ ही लाभ, 2 अप्रैल से इन 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी
मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। वहीं, फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मंगल देव की कृपा से इस राशि के लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन धनु राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। घर के सदस्य और दोस्तों संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। वहीं, लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। कार्यस्थल में आ रही कठिनाइयां दूर होगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन लकी साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने मैनेजर और दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। व्यवसाय में किए गए हर प्रयास रंग लाएंगे। शादी-शुदा लोगों की लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा