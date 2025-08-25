3 सितंबर से इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत, चित्रा नक्षत्र में मंगल करेंगे एंट्री

Mangal ka nakshatra gochar: मंगल सितंबर में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से कुछ राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जानें इन राशियों के बारे में।

Mangal ka nakshatra gochar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित समय में जिस तरह से राशि परिवर्तन करता है, उसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन भी करता है। मंगल 3 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में 22 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगलदेव हैं। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से कुछ भाग्यशाली राशियों को आर्थिक लाभ के साथ करियर में तरक्की मिल सकती है। जानें मंगल नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों को मंगल नक्षत्र परिवर्तन से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इन राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। आपको किसी प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को मंगल नक्षत्र गोचर से शुभ फल मिल सकते हैं। इस समय आपकी धन-संपदा में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। माता-पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सुख-समृद्धि पास आएगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

3. धनु राशि- मंगल नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको कामकाज में उन्नति हो सकती है। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। धन लाभ होने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफे वाला रहने वाला है।