March Rashifal: 31 मार्च तक इन 3 राशियों का जीवन वरदान से कम नहीं, खिल उठेगी किस्मत

Mar 08, 2026 12:52 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, \
Horoscope March Rashifal 2026 Lucky Zodiacs : गुरु, सूर्य, बुध, और मंगल इस महीने में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मार्च के महीने में कई बड़े ग्रहों का गोचर होना कुछ राशियों की किस्मत निखार सकता है।

Horoscope March Rashifal 2026, मार्च का राशिफल: मार्च के महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होगा, जो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। गुरु, सूर्य, बुध, और मंगल इस महीने में अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मार्च के महीने में कई बड़े ग्रहों का गोचर होना कुछ राशियों की किस्मत निखार सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 मार्च के दिन गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। इसके बाद बुध वक्री अवस्था में 14 मार्च से गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य का गुरु की मीन राशि में गोचर 15 मार्च 2026 को होगा। 21 मार्च के दिन बुध कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। इस बीच 26 मार्च को कुंभ राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल का उदय होगा। इन ग्रहों के गोचर से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं इन चार बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव आने से मार्च का महीना किन राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-

मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा?

मार्च का महीना मेष राशि के लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। ग्रहों की स्थिति बदलने से इस राशि के लोगों का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल रहेगी। खर्च पर पकड़ बनाए रखने की जरूरत है। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। मुश्किल घड़ी में आपको अपने घर परिवार का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है।

कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा?

कर्क राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के कई नए सोर्स नजर आ सकते हैं। इस महीने आपको हर काम में सफलता मिलेगी। करियर लाइफ में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं, पार्टनर या लवर के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारेंगे।

मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा?

मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस महीने आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। वहीं, बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई अच्छी डील मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

