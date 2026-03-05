मार्च में ग्रहों का बड़ा बदलाव, शुक्र ने बदली चाल, बुध और सूर्य भी करेंगे मीन राशि में प्रवेश, किन्हें होगा लाभ
इस साल मार्च का महीना कई राशियों के लिए बड़ा फेरबदल लेकर आने वाला है। इस महीने में कई बड़े ग्रह राशि में बदलाव करने वाला है या उनकी चाल में बदलाव होगा। इस प्रकार ग्रहों के ये बड़े बदलाव कई राशियों पर असर डालेंगे ।इससे किन राशियों को लाभ होगा।
इस साल मार्च का महीना कई राशियों के लिए बड़ा फेरबदल लेकर आने वाला है। इस महीने में कई बड़े ग्रह राशि में बदलाव करने वाला है या उनकी चाल में बदलाव होगा। अभी की बात करें तो अभी शुक्र मीन राशि में पहुंच गए हैं, 1 मार्च को शुक्र ने कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन कर लिया है। इसके बाद बुध भी अब 13 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। इसके बाद भी 13 मार्च को ही मीन में जाएंगे और अभी वक्री हैं, लेकिन 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा गुरु अभी वक्री हैं, लेकिन 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगे। इस प्रकार ग्रहों के ये बड़े बदलाव कई राशियों पर असर डालें और इससे कई राशियों को लाभ तो कई राशियों के लिए दिक्कतें भी होंगी। आइए जानते हैं, इससे किन राशियों को लाभ होगा।
शुक्र का मीन में गोचर किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा
शुक्र 2 मार्च को मीन राशि में आ गए हैं, ऐसे में शुक्र और राहु की युति खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, यहां शुक्र शुभ फल देते हैं। इससे मीन राशि के लिए अच्छे योग हैं। वहीं मेष और धनु राशि के लिए भी वैभव ऐश्वर्य, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा मिलेगी। कुल मिलाकर यह योग आपके लिए अच्छा है।
बुध भी बदलेगें राशि और होंगी मार्गी
आपको बता दें कि मार्च में बुध भी कुंभ से मीन राशि में आएंगे। कुंभ 21 मार्च को मार्गी भी होंगे। इससे कई राशियों के लिए शुभ लाभ के योग हैं। सूर्य के साथ मिलकर ये बुधाादित्य योग भी बनाएंगे।
सूर्य का मीन में गोचर किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा
ग्रहों के राजा सूर्य देव 13 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे, इससे कई राशियों के लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खासकर सिंह राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस में लाभ होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, अपने फैसलों को लेकर क्योंकि इस राशि में शनि की साढ़ेसाती चल रही है और शनि इसी राशि में विराजमान है। इससे मिथुन राशि वालों को बिजनेस में लाभ होने के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ हो सकता है।
गुरु होंगे मिथुन राशि में मार्गी
गुरु 11 मार्च मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल गुरु जून में कर्क राशि में गोचर करेंगे। इससे सिंह, तुला राशि वालों की मुश्किलें कम होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होगा।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में: Anuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
