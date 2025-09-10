Horoscope Mangal tula rashi parivartan 2025 bhavishyafal mars transit in libra lucky zodiac signs rashifal 13 सितंबर से इन 5 राशियों का मंगलदेव करेंगे खूब मंगल, तुला गोचर से होगा फायदा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Mangal tula rashi parivartan 2025 bhavishyafal mars transit in libra lucky zodiac signs rashifal

13 सितंबर से इन 5 राशियों का मंगलदेव करेंगे खूब मंगल, तुला गोचर से होगा फायदा

Mangal Gochar Tula Rashi mein: मंगल सितंबर में तुला राशि में गोचर करके सभी 12 राशियों पर अपना शुभ-अशुभ प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों के लिए मंगल का तुला गोचर शुभ रहने वाला है। जानें इन राशियों के बारे में।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:48 AM
Mangal Gochar September 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की तुला राशि में मंगल का गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। मंगल व शुक्र के बीच मित्रता का भाव है। मंगल के तुला राशि में आने से पांच राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। इन राशि वालों को धन, करियर व व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जानें मंगल का तुला गोचर मेष समेत किन 5 राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए मंगल गोचर का लाभ मिलेगा। इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं और आय के नए स्रोत बनेंगे।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए मंगल राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से हो सकती है। नए संपर्क व्यवसाय या करियर में उन्नति में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। कार्यस्थल पर नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी।

ये भी पढ़ें:शुक्र का सिंह गोचर, 15 सितंबर से इन 4 राशियों को लाभ के संकेत

3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए मंगल गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप महत्वपूर्ण फैसला लेने में सफल रहेंगे। पार्टनरशिप के लिहाज से यह समय अच्छा सिद्ध होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक उन्नति होने से स्थिरता मिल सकती है।

4. धनु राशि- धनु राशि वालों को समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी कानूनी मामले में जीत हासिल हो सकती है। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। आर्थिक लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी।

5. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए मंगल गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय आपको कार्यों में सफलता मिल सकती है। कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ऑफिस में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

