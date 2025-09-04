13 सितंबर से इन 4 राशियों का बदलेगा भाग्य, तुला राशि में मंगल करेंगे गोचर

Mangal Gochar: मंगल सितंबर महीने में शुक्र की तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के तुला राशि में जाने से कुछ राशियों का भाग्य पलट सकता है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। जानें मंगल का तुला गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

Tula rashi mein mangal gochar: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 13 सितंबर को मंगल शुक्र की तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल के तुला राशि में आने का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए मंगल का तुला राशि परिवर्तन शुभ रहेगा, जबकि कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चार भाग्यशाली राशियों को शुक्र के तुला गोचर से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इन राशियों के लिए भाग्य का साथ मिलने के साथ शुभ समाचार की प्राप्ति व आर्थिक उन्नति संभव है। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियां।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। व्यापार करने वालों को नए सौदे से लाभ प्राप्त हो सकता है।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए काम में सफलता मिल सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। अपनों का साथ मिलेगा।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके लिए भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। नौकरी में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कमाई के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी शैली में सुधार होगा।

4. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए मंगल गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।