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5 दिन बाद से इन 4 राशियों के शानदार दिन शुरू, मंगल गोचर से लाइफ रहेगी एनर्जेटिक

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Mangal Mithun Rashifal Mars Transit in Gemini 2026: मंगल के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है। बुध की मिथुन राशि में मंगल ग्रह प्रवेश कर कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाले हैं। 

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Horoscope Mangal Mithun Rashifal

Horoscope Mangal Mithun Rashifal Mars Transit in Gemini, मंगल गोचर 2026 : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल की चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय मंगल ग्रह शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं। जल्द ही ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अगस्त 2026 के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल मिथुन राशि में एंटर करने जा रहे हैं। मंगल के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है। बुध की मिथुन राशि में मंगल ग्रह सितंबर महीने तक विराजने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल ग्रह का बुध की राशि में गोचर करना किन राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है-

5 दिन बाद से इन 4 राशियों के शानदार दिन शुरू, मंगल गोचर से लाइफ रहेगी एनर्जेटिक

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। घर के सदस्यों संग वक्त बिताएंगे। सामाज में आपका मान-सम्मान बना रहेगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है।

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?

धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना फायदेमंद साबित हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत पर ध्यान दें। सोच समझ कर निवेश करना बेहतर रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे।

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी साथ ही व्यापर में मुनाफा भी हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सम्पत्ति बनी रहेगी। आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा।

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मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?

मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना पॉजिटिव साबित हो सकता है। व्यापार की स्थिति थोड़ा डगमगायगी लेकिन आप अपनी सूझ-बुझ के साथ इस परिस्थिति को पार कर लेंगे। प्रमोशन पाने के लिए मैनेजमेंट के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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