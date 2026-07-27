5 दिन बाद से इन 4 राशियों के शानदार दिन शुरू, मंगल गोचर से लाइफ रहेगी एनर्जेटिक
Horoscope Mangal Mithun Rashifal Mars Transit in Gemini 2026: मंगल के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है। बुध की मिथुन राशि में मंगल ग्रह प्रवेश कर कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाले हैं।
Horoscope Mangal Mithun Rashifal Mars Transit in Gemini, मंगल गोचर 2026 : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल की चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय मंगल ग्रह शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं। जल्द ही ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अगस्त 2026 के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल मिथुन राशि में एंटर करने जा रहे हैं। मंगल के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है। बुध की मिथुन राशि में मंगल ग्रह सितंबर महीने तक विराजने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल ग्रह का बुध की राशि में गोचर करना किन राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है-
5 दिन बाद से इन 4 राशियों के शानदार दिन शुरू, मंगल गोचर से लाइफ रहेगी एनर्जेटिक
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?
ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। घर के सदस्यों संग वक्त बिताएंगे। सामाज में आपका मान-सम्मान बना रहेगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है।
धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?
धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना फायदेमंद साबित हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत पर ध्यान दें। सोच समझ कर निवेश करना बेहतर रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?
ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी साथ ही व्यापर में मुनाफा भी हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सम्पत्ति बनी रहेगी। आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा साबित होगा?
मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर बुध की राशि में होना पॉजिटिव साबित हो सकता है। व्यापार की स्थिति थोड़ा डगमगायगी लेकिन आप अपनी सूझ-बुझ के साथ इस परिस्थिति को पार कर लेंगे। प्रमोशन पाने के लिए मैनेजमेंट के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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