मंगल का 7 दिंसबर तक गोचर फायदेमंद, नए साल में शनि की मकर राशि में जाएंगे मंगल, जानें किन राशियों को लाभ

मंगल का 7 दिंसबर तक गोचर फायदेमंद, नए साल में शनि की मकर राशि में जाएंगे मंगल, जानें किन राशियों को लाभ

संक्षेप: मंगल भी वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। अब दिसंबर में मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर बहुत खास है, क्योंकि यह मंगल की ही राशि है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं।

Thu, 13 Nov 2025 08:50 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मंगल भी वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। अब दिसंबर में मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर बहुत खास है, क्योंकि यह मंगल की ही राशि है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। अब मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे, जो साल का मंगल का आखिरी गोचर रहेगा। इसके बाद सीधा नए साल में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल एन साल में 16 जनवरी 2026 को शनि की राशि मकर में जाएंगे। मंगल मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। ऐसे में अलग ही समीकरण बनेंगे और कई राशियां इससे प्रभावित होंगी। मंगल के प्रभाव की बात की जाए तो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जूझारू होता है। मंगल सूर्य, चंद्र और गुरु के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बुध और केतु के साथ इनकी नहीं जमती। शनि के साथ भी किनारा करके रहते हैं। आइए जानें मंगल के इस गोचर से भी राशियों पर क्या प्रभाव होंगे, कुछ राशियों के भाग्य में वृद्धि तो कुछ राशियों के लिए परेशानी भी रहेगी। यहां पढ़ें सभी राशियों का हाल

जानें मेष से सिंह राशियों पर क्या होगा असर

मेष राशि वालों के आठवें भाव में मंगल का गोचर हुआ है, यह आपको अचानक धन भी दिला सकता है। किसी खास टॉपिक पर आपको सफलता देगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ देने वाला रहेगा। वृषभ राशि के सप्तम भाव में मंगल का गोचर हुआ है, जो आपको शादी में दिक्कतें पैदा करेगा। लवलाइफ में और बिजनेस में परेशानी सामने आएगी। किसी से भी तीखे शब्दों में फिलहाल बात ना करें। मिथुन वालों को षष्ठ भाव में मंगल का गोचर हुआ है, इससे आप शत्रुओं से जीत जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा व जॉब वालों के लिए इससे अच्छा शुभ योग नहीं, कुछ लोगों को बीपी या पेट की परेशानी संभव। कर्क वालों के पंचम भाव में मंगल आएं हैं,जो संतान सुख,क्रिएटिविटी लवलाइफ में तीव्रता लाएंगे। सिंह के वालों को मंगलघर, वाहन, संपत्ति से जुड़ा अच्छा फैसला आपको लाभ दिलाएगा, परिवार में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

जानें कन्या से मीन राशि पर क्या होगा असर
कन्या वालों को मंगल हिम्मत देंगे, साहस में वृद्धि होगी पुलिस या स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में जो लोग हैं, उनके के लिए उत्तम समय है। तुला वालों को धन में उतार-चढ़ाव देंगे। वाणी में कठोरता रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें। वृश्चिक वालों की लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलेगा और नई शुरुआत व जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। धनु वालों को मंगल के प्रभाव के कारण विदेश यात्रा, खर्चों में वृद्धि होगी। नींद की कमी हो सकती है। मकर वालों को मंगल के कारण सामाजिक संपर्क से लाभ होने के योग हैं, करियर ग्रोथ के लिए बेहतरीन समय है। कुंभ केलिए प्रमोशन का योग और नया कार्य करने का समय। मीन वालों को भाग्य वृद्धि देंगे और यात्रा भी हो सकती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
