शनि की राशि में होगा मंगल का गोचर, राहु के साथ मिलकर बनेगा अंगारक योग, इन राशियों के लिए परेशानी

Feb 17, 2026 12:36 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Mangal gochar 2026:ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति क्या जाता है। आपके अदर जो साहस, पराक्रम है, वो मंगल के कारण ही आता है। अभी की बात करें, तो मंगल मकर राशि में हैं। इसके बाद मंगल शनि की दूसरी राशि कुंभ में जाएंगे।

ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति क्या जाता है। आपके अदर जो साहस, पराक्रम है, वो मंगल के कारण ही आता है। अभी की बात करें, तो मंगल मकर राशि में हैं। इसके बाद मंगल शनि की दूसरी राशि कुंभ में जाएंगे। शनि की इस राशि में पहले से राहु विराजमान हैं। अब मंगल और राहु का मिलकर अंगारक योग बनेगा। यह योग बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला होता है। इसके अलावा कुंभराशि में मंगल के आने के बाद पांच ग्रहों का योग भी बनेगा। इस प्रकार यह कई राशियों के लिए परेशानी लाने वाला होगा। इससे राजयोगों का निर्माण होगा। सूर्य-मंगल से आदित्य मंगल राजयोग, सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग और सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग बनेगा। यहां हम बात करेंगे सिर्फ मंगल गोचर की कि मंगल के गोचर से किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि राशियों पर यह प्रभाव01 अप्रैल तक बना रहेगा, क्योंकि मंगल इस राशि में अप्रैल तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 02 अप्रैल को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे।

कुंभ राशि वालों के लिए भी समय कैसा रहेगा

कुंभ राशि में मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। आपको पर्सनल लाइफ में दिक्कत होगी, लेकिन इनकम अच्छी होगी। आपको इस समय ईमानदारी और मेहनत को अच्छे से करना है। इस तरह आप अपना मैक्सिमम आउटपुट पा सकेंगे। आपके लिए आज का दिन अच्छा है।

वृषभ राशि वालों को ऐसे होगा लाभ और भाग्य साथ

मंगल के गोचर कुंभ राशि में होने से वृषभ राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ और लाभ दोनों मिल सकते हैं। इस राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए मान सम्मान और साहस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य के कारण आपके सभी काम बनेंगे। आपको समाज में एक मिसाल देकर बोला जाएगा।

मीन राशि

कुंभ राशि में मंगल गोचर मीन राशि के लोगों को भाग्य का साथ भी देगा और इनका लग इनको ऑफिस लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में होगा। आपको पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। इसकेअलावा आप दूसरों की मदद करेंगे। मंगल के कारण आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन चीजें सही हो जाएगीं।इस दौरान अधिक से अधिक मेहनत करें और आपको इसका फल मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

