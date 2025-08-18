Horoscope Mangal Gochar and nakshatra Transit rashifal Mars Movement September 2025 Lucky Zodiac signs Mars Transit: सितंबर में मंगल तीन बार बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Mars Transit: सितंबर में मंगल तीन बार बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

Mangal Gochar: सितंबर में मंगल ग्रह तीन बार अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर सकारात्मक पड़ेगा। इन राशि वालों को मंगलदेव की कृपा से जीवन में सफलता व आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:00 PM
Mangal Gochar September 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित समय में अपनी राशि व नक्षत्र में बदलाव करते हैं। सितंबर में मंगल दो बार नक्षत्र परिवर्तन और एक बार राशि परिवर्तन करेंगे, इस तरह से मंगल की सितंबर में तीन बार चाल में बदलाव होगा। 3 सितंबर को मंगल चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। इसके बाद 23 सितंबर को मंगल का स्वाति नक्षत्र में परिवर्तन होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। मंगल के नक्षत्र व राशि परिवर्तन का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। शुक्र गोचर की अवधि में इन भाग्यशाली राशियों को वित्त, करियर व पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जानें मंगल गोचर की लकी राशियां-

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए मंगल की राशि व नक्षत्र में होने वाला परिवर्तन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर परिणाम मनमुताबिक मिल सकते हैं। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ मिलेगा। पराक्रम रंग लाएगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी।

2. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र व राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। घरेलू सुख में वृद्धि का अनुभव करेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है।

3. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की चाल में होने वाला बदलाव अच्छा समय ला सकता है। इस समय आपको अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। कामकाज में उन्नति के संकेत हैं। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापार में विस्तार हो सकता है। यात्रा के योग बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

