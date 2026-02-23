Hindustan Hindi News
मंगल के कुंभ राशि में आए, बनेगा अंगारक योग, लेकिन इन राशियों के लिए अभी भी लाभ के योग

Feb 23, 2026 01:14 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Mangal Gochar 2026:फाल्गुन शुक्ल पक्ष उदयकालिक षष्ठी तिथि 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार को दिन में 12:30 बजे के बाद मंगल का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन शनि की पहली राशि मकर से शनि की दूसरी राशि कुंभ में होगा।

फाल्गुन शुक्ल पक्ष उदयकालिक षष्ठी तिथि 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार को दिन में 12:30 बजे के बाद मंगल का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन शनि की पहली राशि मकर से शनि की दूसरी राशि कुंभ में होगा। मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही पंचग्रहीय योग का निर्माण होगा। एक मार्च 2025 को शुक्र का मीन राशि में गोचर होने तक यह पंचग्रहीय योग अपना प्रभाव स्थापित करेगा। मंगल सूर्य और राहु का संयोग बनेगा जो प्रबल अंगारक योग की श्रेणी में आएगा। 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक सूर्य, बुध, मंगल शुक्र और राहु का योग कुंभ राशि में बनेगा। यद्यपि कि देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि में दृष्टि होने से नकारात्मकता में थोड़ी कमी अवश्य आएगी फिर भी अकस्मात बड़े नकारात्मक परिवर्तन की स्थिति भी इस अवधि में बन सकती है।

मेष राशि के इन लोगों के लिए लाभ के योग

आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। परिवार की उन्नति होगी । वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आपको इस बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय संतान आगे बढ़ेगी और आप खुश रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

वृष राशि के लोगों को सरकारी लाभ

सरकारी तंत्र से लाभ की संभावना बनेगी। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को लाभ मिलेगा । क्रोध में वृद्धि होगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि होगा । कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी तथा घबराहट में वृद्धि हो सकती है। वाहन पर खर्च एवं वाहन को लेकर तनाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष कर चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनेगी। मनोबल में सामान्यतः उच्चता बनी रहेगी परंतु चोट अथवा ऑपरेशन के प्रति सतर्क रहें। सम्मान में वृद्धि होगा। आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा।

मिथुन राशि के लोगों को भाग्य का साथ

मिथुन राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के कारण आपके सभी काम बनेंगे। आपको इस समय धार्मिक कामों में और मंगल आयोजन से लाभ होगा।

कन्या राशि को गुड न्यूज

कन्या राशि के लोगों को इस समय गुड न्यूज मिल सकती है, वो आपके बिजनेस से हो या फिर आपको नौकरी में भी अच्छा समय और अच्छी खबर मिल सकी हैं। आपके शत्रु इस समय कम होंगे और आप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस समय टफ कॉम्पिटीशन मिल सकता है।

धनु राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल का गोचर

धनु राशि के लिए अंगारक योग का असर कम होगा, इस राशि के लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको लर्ट रहना होगा। आपका कॉन्फिडेंस इस समय हाई रह सकता है। आपको परिवार का पूरा सपोर्ट इस दौरान मिलेगा। आप भीइस दौरान नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैंं

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

