Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Mangal Gochar 2025 on 27 October 2025 in vrishchik Scorpio Rashifal in hindi
मंगल बुध के साथ वृश्चिक राशि में बनाएंगे युति, जानें किन राशियों को फायदा

मंगल बुध के साथ वृश्चिक राशि में बनाएंगे युति, जानें किन राशियों को फायदा

संक्षेप: Mangal Gochar 2025 vrishchik: : 27 अक्तूबर 2025 को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह अपनी खुद की ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होने पर वहां पहले से ही विराजमान बुध के साथ मंगल की युति बनेगी। 

Sun, 26 Oct 2025 04:10 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mangal Gochar 2025: 27 अक्तूबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी खुद की ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होने पर वहां पहले से ही विराजमान बुध के साथ मंगल की युति बनेगी। आपको बा दें कि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, भाई-चारे, युद्ध, रक्त और सेना का कारक है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी भी हैं। मंगलदेव 27 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आइए जानें किन राशियों के लिए ये बदलाव अच्छे होगें।

वृश्चिक राशि वालों के पहले घर को एनर्जी देगा।आपको अधिक पहचान मिलेगी। आप अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कर पाएंगे। आपकी अच्छा शक्ति इस समय हाी पर होगी, इस समय आप हेल्थ, बिजनेस को लेकर कई फैसले ले सकते हैं।

कर्क राशि वालों को लिए पार्टनरशिप के रास्ते खुलेंगे। इस राशि के लोगों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को इस समय बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुल मिलाक आपके लिए समय अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:Kal ka rashifal :कल छठ पूजा 27 अक्टूबर 2025 का दिन इन राशियों के लिए खास

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर अच्छे मौके आएंगे। आपके 11वें घर में मंगल शक्तिशाली है। आपके लिए सफलता का रास्ता खुलेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन हां करने से पहले अच्छे से इसके बारे में जान लें।

मीन राशि वालों के लिए मंगल नौवें घर में है। इसमें आप की पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा। आपको अपनी अंतदृष्टि पर फोकस करना होगा। चैलेंज आपके सामने आंएगे, लेकिन आपको इन्हें टालना होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Mangal gochar Rashifal In Hindi Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने