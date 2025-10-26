मंगल बुध के साथ वृश्चिक राशि में बनाएंगे युति, जानें किन राशियों को फायदा

संक्षेप: Mangal Gochar 2025 vrishchik: : 27 अक्तूबर 2025 को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह अपनी खुद की ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होने पर वहां पहले से ही विराजमान बुध के साथ मंगल की युति बनेगी।

Mangal Gochar 2025: 27 अक्तूबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी खुद की ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होने पर वहां पहले से ही विराजमान बुध के साथ मंगल की युति बनेगी। आपको बा दें कि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, भाई-चारे, युद्ध, रक्त और सेना का कारक है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी भी हैं। मंगलदेव 27 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आइए जानें किन राशियों के लिए ये बदलाव अच्छे होगें।

वृश्चिक राशि वालों के पहले घर को एनर्जी देगा।आपको अधिक पहचान मिलेगी। आप अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कर पाएंगे। आपकी अच्छा शक्ति इस समय हाी पर होगी, इस समय आप हेल्थ, बिजनेस को लेकर कई फैसले ले सकते हैं।

कर्क राशि वालों को लिए पार्टनरशिप के रास्ते खुलेंगे। इस राशि के लोगों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को इस समय बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुल मिलाक आपके लिए समय अच्छा रहेगा।

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर अच्छे मौके आएंगे। आपके 11वें घर में मंगल शक्तिशाली है। आपके लिए सफलता का रास्ता खुलेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन हां करने से पहले अच्छे से इसके बारे में जान लें।

मीन राशि वालों के लिए मंगल नौवें घर में है। इसमें आप की पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा। आपको अपनी अंतदृष्टि पर फोकस करना होगा। चैलेंज आपके सामने आंएगे, लेकिन आपको इन्हें टालना होगा।