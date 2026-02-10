Hindustan Hindi News
महाशिवरात्रि पर सूर्य, बुध, शुक्र की चाल करेगी कमाल, इन 3 राशियों की चमकेगी चांदी जैसी किस्मत

संक्षेप:

Horoscope Mahashivratri rashifal: इस साल की महाशिवरात्रि पर कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस खास दिन पर शनि की राशि में ग्रहों की युति से कई राजयोग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों को मालामाल कर सकते हैं। 

Feb 10, 2026 09:48 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Mahashivratri rashifal: सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के दिन का अत्यधिक महत्व है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भोलेनाथ को समर्पित है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने से जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। इस साल की महाशिवरात्रि पर कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस खास दिन पर शनि की राशि में ग्रहों की युति से कई राजयोग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों को अच्छी खबर दे सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में बुधादित्य योग, शुक्रादित्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन कुंभ राशि में शुक्र, सूर्य, राहु और बुध विराजमान रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन ग्रह-नक्षत्र के शुभ संयोग से कौन सी राशियों को लाभ मिल सकता है-

तुला राशि के लिए महाशिवरात्रि का दिन कैसा रहेगा?

महाशिवरात्रि के दिन ग्रह-नक्षत्र का शुभ संयोग तुला राशि वालों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आया है। व्यापार में कई नए अवसर आपके दरवाजा पर दस्तक देंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। रिसर्च और सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन का आगमन होगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना न भूलें।

मकर राशि के लिए महाशिवरात्रि का दिन कैसा रहेगा?

मकर राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि के दिन ग्रह-नक्षत्र का शुभ संयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे आप। आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग नौकरी की तलाश में है उनका सपना पूरा होने की प्रबल संभावना है। हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेटेड रहकर स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं।

कुंभ राशि के लिए महाशिवरात्रि का दिन कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों आपके लिए महाशिवरात्रि के दिन ग्रह-नक्षत्र का शुभ संयोग लाभकारी साबित हो सकता है। इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा। रिसर्च करके फाइनेंशियली लिए गए डिसीजन लाभकारी साबित होंगे। कई नए टास्क भी मिलेंगे। यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं। ग्लोइंग और हेल्दी बने रहने के लिए जंक फूड्स से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

