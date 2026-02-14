मार्च में महाग्रह गोचर मीन राशि में शनि -शुक्र की बनेगी युति, ये राशियां पाएंगी लाभ , पढ़ें राशिफल
March 2026 rashifal in hindi: मार्च में ग्रहों का बड़ा बदलाव होने वाला है। मार्च में मीन राशि में जहां शनि बैठे हैं, वहां कई ग्रहों का प्रवेश होगा। यहां पढें कि मार्च में ग्रहों का गोचर किन राशियों को लाभ देगा। मार्च में ग्रहों का गोचर के कारण ग्रहों की स्थिति कुछ अलग बनेगी। सिर्फ बुध के गोचर के कारण इसका कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। सबसे पहले होलिका दहन के दिन 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाएंगे। अभी शुक्र कुंभ राशि में हैं। इसके बाद 13 मार्च को सूर्य इस राशि में जाएंगे। सूर्य और शुक्र के साथ आने से शुक्रादित्य योग बनेगा और इससे कई राशियों के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी। इस योग के बनने से समृद्धि और सम्मान दोनों मिलेंगे।
वृषभ राशि वालों के लिए मार्च में क्या लाभ
मार्च में सूर्य , शुक्र और शनि के एक साथ आने से आपके लिए बिजनेस में अच्छे योग बनेंगे, आपको इस समय किसी अधिकारी से सपोर्ट मिलेगा और आप लाभ पाएंगे। ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके लिए बहुत काम आएंगे और आपको प्रमोशन के योग बनेंगे। कुल मिलाकर दोनों जगह आपकी मेहनत के कारण आपको लाभ के योग बनेंगे। परिवार में सुख-शांति रहेंगी आपको बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा।
सिंह राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ
सिंह राशि के लोगों के लिए यह टाइम अच्छे संयोग और अच्छे लाभ के योग लेकर आया है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको बिजनेस और ऑफिस दोनों में मान सम्मान मिलेगा। आपके लिए प्रोजेक्ट पर आपकी विशेषज्ञता के कारण आपको आगे ले जाया जाएगा। लवलाइफ में भी आपको एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलेंगे, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा होगा।
धनु राशि वालों के लिए मार्च कैसा
धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा, आपके लिए लेडी लक भी काम करेगा और आपको किसी प्रतियोगिता में जीतने का योग मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए बिजनेस में भी शुभ योग बन रहे हैं, जो आपको आगे चलकर और लाभ कराएंगे। बड़े फैसले लेने को लेकर आपमें आत्मविश्वास आएगा।
मकर राशि वालों के लिए लाभ
मकर राशि के लोगों को राहत मिलेगी, आपकी परेशानियां जो पहले काफी थी, अब कम होंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और अब आप अपनी मेहनत का किया हुआ खाएंगे।आर्थिक स्थिति सुधरेगी।पर्सनल लाइफ में भी अच्छे योग रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां