3 मार्च को सिंह राशि में चंद्र ग्रहण, कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, राहु मिलकर बना देंगे मालामाल
Horoscope Lunar Eclipse Rashifal Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण का दुर्लभ नजारा 3 मार्च के दिन देखने को मिलेगा। भारत में ग्रहण का प्रभाव भी देखा जाएगा। ऐसे में मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है।
Horoscope Lunar Eclipse Rashifal Chandra Grahan: इस साल फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रहण का दुर्लभ नजारा 3 मार्च के दिन देखने को मिलेगा। भारत में भी कुछ समय के लिए ग्रहण का नजारा देखा जा सकता है। इस बार चंद्र ग्रहण लगने पर चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण पर सिंह राशि में केतु व चंद्र की युति बनेगी। इसके साथ ही कुंभ राशि में बुध, सूर्य, मंगल और राहु भी विराजने वाले हैं। भारत में ग्रहण का प्रभाव भी देखा जाएगा। ऐसे में मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण लगने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ के लिए दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। आइए पंडित गोविंद बल्लभ शर्मा के अनुसार जानते हैं चंद्र ग्रहण लगने पर किन राशियों के समय लाभकारी माना जा रहा है-
धनु राशि के लिए चंद्र ग्रहण का दिन कैसा रहेगा?
- करियर में सफलता मिलेगी।
- धन लाभ के योग बन रहे हैं।
- रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा।
- फैमिली का सपोर्ट मिलेगा।
उपाय- गुरु मंत्र का जाप करें
तुला राशि के लिए चंद्र ग्रहण का दिन कैसा रहेगा?
- आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- लव लाइफ की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
- करियर में नए मौके मिल सकते हैं।
- घर में शांति बनी रहेगी।
उपाय- माता दुर्गा की पूजा करें
सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण का दिन कैसा रहेगा?
- मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
- कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।
- काम पर फोकस रहेगा।
- बिजनेस में लाभ हो सकता है।
उपाय- सूर्य को जल अर्पित करें
मीन राशि के लिए चंद्र ग्रहण का दिन कैसा रहेगा?
- सफलता और लाभ के योग बनेंगे।
- टास्क आसानी से पूरा कर सकेंगे।
- पॉजिटिव महसूस करेंगे।
- पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं।
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें
वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का दिन कैसा रहेगा?
- आर्थिक लाभ के संकेत हैं।
- धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा।
- सुख-शांति बनी रहेगी।
- काम पर प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं।
उपाय- मां लक्ष्मी की पूजा करें।
