2026 में इन 4 राशियों की चमकने वाली है किस्मत, खूब बरसेगा पैसा; खुलेंगे खुशियों के द्वार

संक्षेप: साल 2026 में ग्रहों की विशेष चाल कई राशियों की आर्थिक तकदीर बदल सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह समय पुराने कर्मों के फल और नए अवसरों का है।

अगर आप लंबे समय से आर्थिक अड़चनों, रुके हुए कामों या अचानक धन लाभ के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आने वाला वर्ष केवल बदलाव का नहीं, बल्कि छुपे हुए धन योगों के प्रकट होने का संकेत देता है। गुरु, शनि और राहु की विशेष ग्रह चाल कई चंद्र राशियों के लिए ऐसे द्वार खोलने वाली है, जो वर्षों से बंद थे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब गुरु का विस्तार देने वाला प्रभाव, शनि की स्थिर दृष्टि और राहु की अप्रत्याशित ऊर्जा एक साथ काम करती है, तो पुराने कर्म ऋण टूटते हैं और धन से जुड़े अटके रास्ते साफ होने लगते हैं। साल 2026 में यही स्थिति बनती दिख रही है।

1. कर्क (Cancer): पूर्वजों की संपत्ति से होगा लाभ कर्क राशि वालों के लिए 2026 आर्थिक सुधार का साल है। साल के मध्य तक जब बृहस्पति आपके धन भाव (सिंह राशि) में प्रवेश करेगा, तो रुके हुए प्रॉपर्टी सौदे, विरासत में मिली संपत्ति और पुराने प्रोजेक्ट्स से बोनस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। शनि की कृपा से निवेश के जरिए आपकी पैसिव इनकम में भी इजाफा होगा।

उपाय: सोमवार को भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं और ओजस बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन करें।

2. सिंह (Leo): सत्ता और शोहरत की होगी वापसी जून 2026 में जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में प्रवेश करेगा, तो सिंह राशि के जातक अपनी खोई हुई शक्ति फिर से हासिल करेंगे। आपको नेतृत्व के बड़े अवसर, क्रिएटिव वेंचर्स और मशहूर ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा। सूर्य-राहु की युति इस साल नए गठजोड़ के जरिए धन लाभ कराएगी।

उपाय: माणिक्य रत्न पहनें और नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें।

3. मकर (Capricorn): गुप्त निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का 8वें भाव में होना किसी जादू से कम नहीं होगा। आपको शादी के जरिए मिलने वाले धन, बिजनेस मर्जर और पुराने गुप्त निवेशों से भारी रिटर्न मिल सकता है। शनि की कृपा से उन जॉइंट वेंचर्स से भी पैसा आएगा जिन्हें आप भूल चुके थे।

उपाय: भगवान शनि की पूजा करें और उन पर तिल का तेल अर्पित करें।

4. धनु (Sagittarius): कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेश व्यापार में तरक्की धनु राशि वालों के लिए साल 2026 सौभाग्य लेकर आ रहा है। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के मुनाफे और यात्रा से जुड़े बिजनेस में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। बृहस्पति की कृपा आपकी आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।