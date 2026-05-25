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कुंभ राशि में राहु गोचर देगा प्रॉफिट, अगले 7 महीने तक इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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HOROSCOPE KUMBH RASHI KE RAHU: राहु की स्थिति शुभ या मजबूत होने पर अचानक धन लाभ, सफलता और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। राहु इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और दिसंबर की शुरुआत तक इसी राशि में रहने वाले हैं। 

कुंभ राशि में राहु गोचर देगा प्रॉफिट, अगले 7 महीने तक इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

HOROSCOPE KUMBH RASHI KE RAHU, राहु गोचर राशिफल : ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। राहु ग्रह को ज्यादातर जातक सिर्फ डर या भ्रम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु की स्थिति शुभ या मजबूत होने पर अचानक धन लाभ, सफलता और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। राहु इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और दिसंबर की शुरुआत तक इसी राशि में रहने वाले हैं। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, और राहु को भी वायु तत्व का ही ग्रह माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि में राहु का यह गोचर बेहद शक्तिशाली और कुछ खास राशियों के लिए लॉटरी लगने जैसा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि राहु का यह गोचर किन भाग्यशाली राशियों के दिन बदल सकता है।

कुंभ राशि में राहु गोचर देगा प्रॉफिट, अगले 7 महीने तक इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए राहु का कुंभ गोचर शुभ माना जा रहा है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जिनकी राहु के साथ गहरी मित्रता है।

  • अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो शिकायत छोड़ दीजिए। अब भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। कम मेहनत में भी बड़े काम बनेंगे।
  • अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या वहां नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा।
  • इस दौरान आपका इंटरेस्ट रहस्यमयी विद्याओं या धर्म-कर्म की तरफ बढ़ सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर उनके पांचवें भाव को प्रभावित करेगा।

  • शेयर मार्केट, या किसी निवेश से आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी है।
  • अगर आप राइटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो इस दौरान आपकी क्रिएटिव एनर्जी रंग लाएगी।
  • जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव को प्रभावित कर सकता है।

  • यह गोचर आपकी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला साबित होगा।
  • अगर आप लंबे समय से नया मकान, जमीन या नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है।
  • करियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा।
  • विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
  • जो लोग राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

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राहु के कुंभ गोचर के दौरान न करें ये काम

राहु का गोचर भले ही शुभ हो, लेकिन इस समय में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें।

करें ये उपाय- राहु के शुभ प्रभावों को और मजबूत करने के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें या ॐ रां राहवे नमः मंत्र का जाप करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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