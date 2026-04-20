कल से इन 3 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, केतु गोचर से होगा महालाभ
Horoscope Ketu Rashifal, Ketu Transit 2026 : मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु माने जाते हैं। ऐसे में इस नक्षत्र में केतु गोचर होने से कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है।
Horoscope Ketu Rashifal, Ketu Transit 2026 : केतु मायावी ग्रह हैं, जिनकी चाल का प्रभाव किसी पर पॉजिटिव तो किसी पर नेगेटिव पड़ता है। इस समय सूर्य की राशि में केतु उलटी चाल चल रहे हैं। जल्दी ही केतु अपनी चाल भी बदलने वाले हैं। कल सोमवार को 20 अप्रैल के दिन केतु का गोचर मघा नक्षत्र के चतुर्थ पद में होने वाला है। मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु माने जाते हैं। ऐसे में इस नक्षत्र में केतु का गोचर होने से कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं, कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मायावी ग्रह केतु की चाल बदलने से किन राशियों को जीवन में पॉजिटिव चेंज दिख सकते हैं-
कल से इन 3 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, केतु गोचर से होगा महालाभ
कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा केतु ग्रह का गोचर?
मायावी ग्रह केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी साथ ही प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। हेल्दी रहेंगे पर हाइड्रेटेड रहना न भूलें।
सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा केतु ग्रह का गोचर?
सिंह राशि के लोगों के लिए मायावी ग्रह केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन शुभ साबित हो सकता है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कानूनी मामले सॉल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा और आपके लिए ये समय शुभ माना जा रहा है। लव लाइफ भी अच्छे रहने वाली है। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा केतु ग्रह का गोचर?
वृषभ राशि के लोगों के लिए मायावी ग्रह केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक साबित हो सकता है। समृद्धि का आगमन होगा। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा